تذاكر عبارة تكشف مخالفة رياضية

(MENAFN
- Al Watan)
سجل دوري منطقة جازان أول قضية احتجاج ومخالفة رياضية
في دوري شباب المنطقة لكرة القدم، في مباراة
الصواري وأكاديمية الصقور، وعلمت ((الوطن))، أن الأول قدم احتجاجا ضد الثاني بعد المباراة التي أقيمت بجزر فرسان، وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما، في وقت عاد الصواري للعب على ملعبه بعد غياب 10 سنوات، نظير أحداث شغب جماهيري شهدتها إحدى مباريات
الفريق في موسم 2014.
مخالفة مثبتة
كشف مصدر لـ((الوطن)) أن نادي الصواري قدم احتجاجاً للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال مشاركة لاعب
مع أكاديمية الصقور من محافظة بيش باسم مغاير، الأمر الذي عده مسؤولو صواري فرسان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وفوق السن القانونية التي يسمح لها بالمشاركة، مشيراً إلى أن الصواري استند في مذكرة احتجاجه على أن تذاكر بصمة عبارة فرسان التي تم أخذها للاعب في صالة المغادرة لا تنطبق عليه، وتعود لشخص آخر، وتم أخذ صور من تذاكر العبارة وإرفاقها مع مذكرة الاحتجاج، وتسديد رسوم الاحتجاج، مؤكدًا أن الفريق كان متقدمًا بنتيجة المباراة 4/1، وعند مشاركة لاعب المنافس عادل الفريق الآخر النتيجة، الأمر الذي أثار الشكوك حيال مشاركته، وتقديم الاحتجاج ضده، وإثبات مشاركته المخالفة، وأحقية الفريق بتجيير نقاط المباراة لمصلحته.
فرحة جماهيرية
أنهت مباراة شباب الصواري ضد أكاديمية الصقور، معاناة الفريق الدائمة من التنقل والسفر بحرا، للمشاركة في دوري جازان على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان سنويًا، حيث عاد الفريق للعب على أرضه للمرة الأولى بعد غياب 10 سنوات، وتنفيذه عقوبة المنع نظير أحداث جماهيرية سابقة، وشهدت مباراة الفريق زفة وفرحة جماهيرية كبيرة، من خلال حضورها الكثيف، ومساندة الفريق في أولى مبارياته على أرضه، ويترقب أنصار الفريق عودة الفريق الأول للعب على ملعبه بفرسان بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.
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