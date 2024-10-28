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تذاكر عبارة تكشف مخالفة رياضية

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل دوري منطقة جازان أول قضية احتجاج ومخالفة رياضية في دوري شباب المنطقة لكرة القدم، في مباراة الصواري وأكاديمية الصقور، وعلمت ((الوطن))، أن الأول قدم احتجاجا ضد الثاني بعد المباراة التي أقيمت بجزر فرسان، وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما، في وقت عاد الصواري للعب على ملعبه بعد غياب 10 سنوات، نظير أحداث شغب جماهيري شهدتها إحدى مباريات الفريق في موسم 2014.
مخالفة مثبتة
كشف مصدر لـ((الوطن)) أن نادي الصواري قدم احتجاجاً للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال مشاركة لاعب مع أكاديمية الصقور من محافظة بيش باسم مغاير، الأمر الذي عده مسؤولو صواري فرسان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وفوق السن القانونية التي يسمح لها بالمشاركة، مشيراً إلى أن الصواري استند في مذكرة احتجاجه على أن تذاكر بصمة عبارة فرسان التي تم أخذها للاعب في صالة المغادرة لا تنطبق عليه، وتعود لشخص آخر، وتم أخذ صور من تذاكر العبارة وإرفاقها مع مذكرة الاحتجاج، وتسديد رسوم الاحتجاج، مؤكدًا أن الفريق كان متقدمًا بنتيجة المباراة 4/1، وعند مشاركة لاعب المنافس عادل الفريق الآخر النتيجة، الأمر الذي أثار الشكوك حيال مشاركته، وتقديم الاحتجاج ضده، وإثبات مشاركته المخالفة، وأحقية الفريق بتجيير نقاط المباراة لمصلحته.
فرحة جماهيرية
أنهت مباراة شباب الصواري ضد أكاديمية الصقور، معاناة الفريق الدائمة من التنقل والسفر بحرا، للمشاركة في دوري جازان على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان سنويًا، حيث عاد الفريق للعب على أرضه للمرة الأولى بعد غياب 10 سنوات، وتنفيذه عقوبة المنع نظير أحداث جماهيرية سابقة، وشهدت مباراة الفريق زفة وفرحة جماهيرية كبيرة، من خلال حضورها الكثيف، ومساندة الفريق في أولى مبارياته على أرضه، ويترقب أنصار الفريق عودة الفريق الأول للعب على ملعبه بفرسان بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.

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