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رونالدو يطلب مهلة للتفكير

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر عن مستجدات مثيرة في ما يتعلق برغبة النصر في تمديد عقد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبينت أن الإدارة النصراوية قدمت لرونالدو عرضا قبل شهر من الآن لتجديد عقده لمدة موسم إضافي حتى 2026، إلا أن الدون لم يرد على العرض منذ ذلك الحين، وأخبرهم بحاجته لمزيد من الوقت لتحديد موقفه وقدرته على الاستمرار للعب في النصر أو حتى على الصعيد الدولي.

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