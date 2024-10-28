رونالدو يطلب مهلة للتفكير
التاريخ
10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر عن مستجدات مثيرة في ما يتعلق برغبة النصر في تمديد عقد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبينت أن الإدارة النصراوية قدمت لرونالدو عرضا قبل شهر من الآن لتجديد عقده لمدة موسم إضافي حتى 2026، إلا أن الدون لم يرد على العرض منذ ذلك الحين، وأخبرهم بحاجته لمزيد من الوقت لتحديد موقفه وقدرته على الاستمرار للعب في النصر أو حتى على الصعيد الدولي.
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