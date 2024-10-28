الزعيم أمام مواقف الأشهب والعالمي لاستعادة المجد

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الهلال إلى تفادي أي مفاجأة يُحدثها مضيفه الطائي، لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه المتوج به آخر موسمين، ومواصلة سلسلته المحلية دون خسارة، وذلك عندما يتواجهان، اليوم، لحساب دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يتطلع النصر إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في الجولة الماضية للدوري، وإكمال رحلة بحثه عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، حينما يستضيف نظيره التعاون، الساعي إلى إثبات ذاته واستعادة لقبه الغائب منذ 2019، ويمني الفيحاء النفس بأن يواصل رحلة بحثه عن لقبه الثاني بنجاح، حينما يستقبل نظيره العربي، وتشهد عنيزة مواجهة تنافسية عندما يلتقي النجمة
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