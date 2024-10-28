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الزعيم أمام مواقف الأشهب والعالمي لاستعادة المجد

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى تفادي أي مفاجأة يُحدثها مضيفه الطائي، لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه المتوج به آخر موسمين، ومواصلة سلسلته المحلية دون خسارة، وذلك عندما يتواجهان، اليوم، لحساب دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يتطلع النصر إلى مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في الجولة الماضية للدوري، وإكمال رحلة بحثه عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، حينما يستضيف نظيره التعاون، الساعي إلى إثبات ذاته واستعادة لقبه الغائب منذ 2019، ويمني الفيحاء النفس بأن يواصل رحلة بحثه عن لقبه الثاني بنجاح، حينما يستقبل نظيره العربي، وتشهد عنيزة مواجهة تنافسية عندما يلتقي النجمة

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