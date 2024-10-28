هل يعيد رينارد مبعدي مانشيني

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد مدرب المنتخب السعودي الجديد القديم، الفرنسي هيرفي رينارد، لبدء ولاية جديدة على رأس القيادة الفنية للأخضر، وتنتظر رينارد، الذي خلف الإيطالي روبرتو مانشيني، تحديات كثيرة، أبرزها قيادة الصقور للتأهل إلى كأس العالم 2026، بعد أن واجه الأخضر صعوبات في بداية الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. ويبدأ المدرب الفرنسي، رحلته الثانية مع المنتخب السعودي بمواجهتي أستراليا وإندونيسيا خلال نوفمب المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة من الدور الحاسم. وبعدما قاد رينارد، المنتخب السعودي، في 45 مباراة
بكل البطولات خلال الفترة بين يوليو 2019 ومارس 2023، بات من السهل تحديد اللاعبين الذين يفضلهم من الجيل الحالي دون غيرهم، ما يرسم ملامح القائمة التي سيعتمد عليها.
الأكثر حضورًا
بالنظر إلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات تحت قيادة رينارد في ولايته الأولى، نجد سيطرة للاعبي الهلال، حسب إحصائيات موقع ((ترانسفير ماركت))، ومن بين 45 مباراة قاد فيها رينارد، المنتخب السعودي، خاض لاعب الهلال، محمد كنو 32 مباراة، بمعدل 71 %، أكثر من أي لاعب آخر. ويأتي مهاجم الأهلي، فراس البريكان، في المرتبة الثانية بخوض 30 مباراة، ساهم خلالها في 9 أهداف، بتسجيل 6 وصناعة 3، يليه قائد الأخضر والهلال، سالم الدوسري الذي شارك تحت قيادة رينارد، بـ29 مباراة، كما أنه أكثر اللاعبين تهديفًا تحت قيادته بتسجيل 13 هدفًا، إضافة إلى تقديم 4 تمريرات حاسمة.
ويأتي لاعب الاتفاق المعار من الهلال، عبدالإله المالكي، كواحد من أكثر اللاعبين مشاركة مع رينارد بعد أن شارك في 26 مباراة.
4 نجوم
هناك 4 لاعبون خاض كل منهم 22 مباراة مع رينارد، وهم قائد الأخضر والهلال السابق ونيوم حاليا سلمان الفرج، ولاعبا الاتحاد عبد الإله العمري وصالح الشهري، ولاعب التعاون هتان باهبري. ويعتبر الفرج أحد أبرز الأسماء التي أبعدها مانشيني عن قائمة المنتخب بعد الأزمة الشهيرة التي سبقت انطلاق كأس أمم آسيا 2023، وهناك أصوات تطالب بإعادة لاعب الوسط صاحب الخبرة الكبيرة، خصوصًا أن رينارد أشاد به في أكثر من مناسبة خلال ولايته الأولى.
-كنو أكثر اللاعبين مشاركة مع رينارد بـ32 مباراة.
-البريكان يعتبر ثاني اللاعبين مشاركة مع الفرنسي بـ30 مواجهة.
-الدوسري يحظى بدعم وثقة رينارد بمشاركته في 29 مباراة.
-التورنيدو سجل مع الفرنسي 13 هدفًا كأكثر لاعبي الأخضر تهديفًا.
-سلمان الفرج يعد من اللاعبين المفضلين لدى رينارد.
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