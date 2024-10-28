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هل يعيد رينارد مبعدي مانشيني

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد مدرب المنتخب السعودي الجديد القديم، الفرنسي هيرفي رينارد، لبدء ولاية جديدة على رأس القيادة الفنية للأخضر، وتنتظر رينارد، الذي خلف الإيطالي روبرتو مانشيني، تحديات كثيرة، أبرزها قيادة الصقور للتأهل إلى كأس العالم 2026، بعد أن واجه الأخضر صعوبات في بداية الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. ويبدأ المدرب الفرنسي، رحلته الثانية مع المنتخب السعودي بمواجهتي أستراليا وإندونيسيا خلال نوفمب المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة من الدور الحاسم. وبعدما قاد رينارد، المنتخب السعودي، في 45 مباراة بكل البطولات خلال الفترة بين يوليو 2019 ومارس 2023، بات من السهل تحديد اللاعبين الذين يفضلهم من الجيل الحالي دون غيرهم، ما يرسم ملامح القائمة التي سيعتمد عليها.
الأكثر حضورًا
بالنظر إلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات تحت قيادة رينارد في ولايته الأولى، نجد سيطرة للاعبي الهلال، حسب إحصائيات موقع ((ترانسفير ماركت))، ومن بين 45 مباراة قاد فيها رينارد، المنتخب السعودي، خاض لاعب الهلال، محمد كنو 32 مباراة، بمعدل 71 %، أكثر من أي لاعب آخر. ويأتي مهاجم الأهلي، فراس البريكان، في المرتبة الثانية بخوض 30 مباراة، ساهم خلالها في 9 أهداف، بتسجيل 6 وصناعة 3، يليه قائد الأخضر والهلال، سالم الدوسري الذي شارك تحت قيادة رينارد، بـ29 مباراة، كما أنه أكثر اللاعبين تهديفًا تحت قيادته بتسجيل 13 هدفًا، إضافة إلى تقديم 4 تمريرات حاسمة.
ويأتي لاعب الاتفاق المعار من الهلال، عبدالإله المالكي، كواحد من أكثر اللاعبين مشاركة مع رينارد بعد أن شارك في 26 مباراة.
4 نجوم
هناك 4 لاعبون خاض كل منهم 22 مباراة مع رينارد، وهم قائد الأخضر والهلال السابق ونيوم حاليا سلمان الفرج، ولاعبا الاتحاد عبد الإله العمري وصالح الشهري، ولاعب التعاون هتان باهبري. ويعتبر الفرج أحد أبرز الأسماء التي أبعدها مانشيني عن قائمة المنتخب بعد الأزمة الشهيرة التي سبقت انطلاق كأس أمم آسيا 2023، وهناك أصوات تطالب بإعادة لاعب الوسط صاحب الخبرة الكبيرة، خصوصًا أن رينارد أشاد به في أكثر من مناسبة خلال ولايته الأولى.
-كنو أكثر اللاعبين مشاركة مع رينارد بـ32 مباراة.
-البريكان يعتبر ثاني اللاعبين مشاركة مع الفرنسي بـ30 مواجهة.
-الدوسري يحظى بدعم وثقة رينارد بمشاركته في 29 مباراة.
-التورنيدو سجل مع الفرنسي 13 هدفًا كأكثر لاعبي الأخضر تهديفًا.
-سلمان الفرج يعد من اللاعبين المفضلين لدى رينارد.

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