تهنئة التشيك بذكرى اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، بعث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيسي التشيكي، للمناسبة نفسها، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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