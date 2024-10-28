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تهنئة التشيك بذكرى اليوم الوطني

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيسي التشيكي، للمناسبة نفسها، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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