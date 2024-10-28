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مصير أوكرانيا يعتمد على رئيس أمريكا الجديد

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدد الانتخابات الأمريكية مسار الحرب في أوكرانيا، حيث يعتمد وضع المساعدات العسكرية المقدمة من الداعم الدولي الرئيسي لكييف على مَن يصبح رئيسا، كما هو الحال مع أي احتمال لوقف إطلاق النار الذي قد يعود بالنفع على أوكرانيا.
ويقول البعض في كييف إن وجود البلاد نفسه يتوقف على مَن سيفوز بالبيت الأبيض. وبينما يصوت الأمريكيون، يقف الجنود الأوكرانيون في خطوط دفاعية تحت نيران روسيا المتواصلة، وهم يدركون أن النتائج سوف تحدد مستقبلهم.
قضايا معقدة
تشكل الحرب في أوكرانيا واحدة من أكثر القضايا المثيرة للانقسام في انتخابات الخامس من نوفمبر، حيث يتبنى الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، وجهات نظر مختلفة للغاية حول مقدار الدعم الذي يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في تقديمه لأوكرانيا.
وبعد جولة غربية سريعة، حاول زعماء كييف الترويج لنسختهم مما يسميها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ((خطة النصر))، وهم يأملون أن تتخذ الإدارة الجديدة قرارات رئيسية، بما في ذلك مسعى أوكرانيا للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت الراهن ليس لديهم خيار سوى الانتظار.
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار زيلينسكي: ((نعتقد أنه بغض النظر عن لقب الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة، فإن دولة الولايات المتحدة لن تتخلى عن الهيمنة العالمية والقيادة العالمية بحد ذاتها. هذا ممكن فقط من خلال دعم أوكرانيا، ومن خلال هزيمة الاتحاد الروسي)).
سياسات بايدن
من المرجح أن تواصل هاريس، التي نددت بـ((وحشية)) الرئيس فلاديمير بوتين، سياسة الدعم التي انتهجها الرئيس جو بايدن، وإن كان ضمن الحدود الصارمة لقدرة أوكرانيا على الضرب في عمق الأراضي الروسية، التي أحبطت زعماء كييف.
وقال مالكوم تشالمرز، نائب المدير العام في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: ((لقد أوضح الرئيس بايدن منذ بداية هذا الصراع أن أولويته القصوى هي تجنب حرب شاملة مع روسيا. أعتقد أن هذه تظل الأولوية الأمريكية القصوى)).
وقد قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أكثر من 59.5 مليار دولار من الأسلحة والمساعدات العسكرية منذ غزو روسيا في فبراير 2022.
تناقص المخزون
لقد خسرت أوكرانيا أراضيها وقوتها البشرية مع تناقص مخزوناتها من الأسلحة خلال الأشهر الستة التي استغرقها الكونجرس الأمريكي في إقرار حزمة المساعدات.
وحتى المساعدات العسكرية الموعودة لم تصل في الوقت المحدد أو بكميات كافية.
ولا تزال أوكرانيا تأمل الحصول على موافقة غربية على شن ضربات داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى يوفرها لها حلفاؤها. كما تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة في منطقة كورسك الروسية بعد توغل في أغسطس.
مع ذلك، لم يتزعزع التزام بايدن بدعم أوكرانيا، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن حزمة بـ400 مليون دولار خلال زيارته الأخيرة. وقال زيلينسكي إنه يتوقع حزمة أخرى بـ800 مليون دولار، وهي الدفعة الأولى لإنتاج أوكرانيا لقدرات بعيدة المدى.
وعود ترمب
قد اعترض ترمب، مرارا وتكرارا، على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقدم تعهدات غامضة بإنهاء الحرب، وأشاد ببوتين. ويعتبر أيضًا شخصًا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته إلى حد كبير. حتى أن بعض المسؤولين الأوكرانيين يرحبون بهذه الصفة سراً، قائلين إنها قد تؤدي إلى نتائج أسرع.
وقال تشالمرز: ((لقد أكد أنه يتبنى نهجًا مختلفًا تمامًا تجاه أوكرانيا عن نهج كامالا

1 - رؤية زيلينسكي لإنهاء الحرب
عرض زيلينسكي خطته لإنهاء الحرب على كل من ترامب وهاريس، مع التركيز على ضرورة الحصول على دعم من واشنطن، وعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.
2 - ضغوط اقتصادية واجتماعية
تعاني كل من أوكرانيا وروسيا ضغوطا اقتصادية واجتماعية للحفاظ على استمرارية المجهود الحربي.
3 - وقف جزئي لإطلاق النار
ناقش زيلينسكي علانية إمكان وقف جزئي لإطلاق النار، على الرغم من استمرار التساؤلات حول الأراضي التي تحتلها روسيا.
4 - الإنفاق الدفاعي الروسي
خصصت روسيا جزءا كبيرا من موازنتها للإنفاق الدفاعي، وتواجه صعوبات في تعبئة المجندين الجدد.
5 - التحديات في أوكرانيا
تعاني أوكرانيا مشاكل في البنية التحتية للطاقة، وتواجه ضغوطاً متزايدة، مما يستدعي إيجاد حلول لتهدئة الحرب.
6 - احتمالية التصعيد الروسي
هناك مخاوف من احتمال تصعيد روسي في الأشهر المقبلة، للحصول على تنازلات أكبر.

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