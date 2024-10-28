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استطلاعات الرأي لاعب أساسي في الانتخابات

10/28/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) في الأسبوع الأخير من الانتخابات الأمريكية، تتسارع وتيرة الأحداث، وتحتدم المنافسة بين المرشحين، مع تكثيف الحملات الانتخابية والزيارات إلى الولايات الحاسمة، حيث يسعى كل طرف إلى كسب أصوات الناخبين المترددين، بينما تزداد أهمية الرسائل السياسية والنقاشات حول القضايا الأساسية، مثل الاقتصاد، والرعاية الصحية، والسياسة الخارجية.
وفي هذا الوقت الحرج، تحظى استطلاعات الرأي باهتمام كبير، وتبذل الفرق الانتخابية جهودا هائلة لاستمالة الناخبين وحثهم على المشاركة في يوم الانتخابات. وتظل حالة الترقب مسيطرة، حيث إن نتائج هذا الأسبوع قد تكون حاسمة في تحديد مسار مستقبل البلاد.
مواجهة متقاربة
تشير استطلاعات الرأي إلى مواجهة متقاربة، بعدما قام المرشح الجمهوري دونالد ترمب بلعبة جريئة لكسب أصوات الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة تضم ما يقرب من 400 ألف ناخب من أصول عربية.
في حين قامت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بحملة في ميشيغان، محذرة من أن ترمب سيمارس ((سلطة غير مقيدة ومتطرفة)) إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وقد صوتت ميشيغان لمصلحة جو بايدن عام 2020. لكن الغضب بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، وكذلك التصعيد في لبنان، قد يؤثران على الإقبال الديمقراطي على هاريس.
وتعد ميشيغان واحدة من الولايات السبع المتأرجحة، أو ((ساحات المعركة))، التي من المرجح أن تقرر الفائز في الانتخابات التي ستجرى يوم الخامس من نوفمبر المقبل.
وفيما يلي ترتيب لاستطلاعات الرأي حول تقدم المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترمب في الأسبوع الأخير من الانتخابات الأمريكية:
1- **استطلاع ABC/Ipsos**:
- هاريس تتقدم بـ51% مقابل 47% لترمب.
- زيادة طفيفة عن تقدمها السابق (50% - 48%) في أوائل أكتوبر.
- هامش الخطأ 2.5 نقطة.
2- **استطلاع CBS/YouGov**:
- هاريس تتقدم بـ 50% مقابل 49% لترمب.
- تقدم ضئيل داخل هامش الخطأ 2.6 نقطة.
- تغير طفيف عن منتصف الشهر، حيث كانت 51%-48% لمصلحة هاريس.
3- **استطلاع كلية إيمرسون**:
- تعادل المرشحان بـ49%.
- تراجع في تقدم هاريس عن الأسبوع السابق (49%-48%).
- هامش الخطأ 3 نقاط.
4- **استطلاع تايمز/سيينا**:
- تعادل بـ48% لكل من هاريس وترمب.
- هامش الخطأ 2.2 نقطة.
- تراجع لدعم هاريس عن استطلاع أوائل أكتوبر (49%-46%).
5- **استطلاع CNN/SSRS**:
- تعادل بـ47% بين المرشحين.
- تراجع لهاريس عن استطلاع سبتمبر (48%-47% لمصلحتها).
- هامش الخطأ 3.1 نقطة.
6- **استطلاع CNBC**:
- ترمب يتقدم بـ48% مقابل 46% لهاريس.
- هامش الخطأ 3.1 نقطة.
7- **استطلاع وول ستريت جورنال**:
- ترمب يتقدم بـ47% مقابل 45% لهاريس.
- هامش الخطأ 2.5 نقطة.
- تحول لمصلحة ترمب عن استطلاع أغسطس (47%-45% لمصلحة هاريس).
8- **استطلاع فوربس**:
- ترمب يتقدم بـ51% مقابل 49% لهاريس.
- هامش الخطأ 2.5 نقطة.
**ملاحظات إضافية**:
- استطلاعات عدة أشارت إلى تقدم ضيق لترمب، بينما أظهرت ستة استطلاعات أخرى تقدمًا لهاريس.
- السباق لا يزال محتدمًا، وتُظهر الاستطلاعات اختلافًا طفيفًا يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية.

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