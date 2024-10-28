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أم عقاب تتحدى الظروف بمطعمها المتواضع

10/28/2024 11:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل أم عقاب بجد في مطعمها المتواضع، الذي استأجرته لتقديم الأكلات الشعبية على الطريق الرابط بين الدرب ومنطقة عسير. ضاربة أروع الأمثلة على قوة وصلابة المرأة السعودية، التي دخلت مجالات العمل الحر بكل حماس ونشاط.
لقاء ميداني
في جولة ميدانية، التقت ((الوطن)) بأم عقاب في مطعمها الشعبي، حيث تتجلى روح العمل الجاد. أكدت أنها استأجرت هذا الموقع لتقديم مجموعة من الأكلات الشعبية مثل خبز التنور، والبر، والأسماك، إضافة إلى الأيدامات، التي تُقدم للزبائن في جلسات المطعم. وأشارت إلى كونها من الأسر المنتجة، حيث تسعى لكسب رزقها وتأمين لقمة العيش لها ولأولادها، في ظل دعم الدولة للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
التحديات التي تواجهها
أوضحت أم عقاب، أنها تعتمد على جهودها الذاتية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالإيجار والكهرباء التي تضع عبئًا إضافيًا عليها. ورغم بساطة المطعم، إلا أنها تستمر في العمل، متحملة مشقة التعب، في تأكيد على قدرة المرأة السعودية على مواجهة أصعب الظروف.
تسويق المنتجات المحلية
أفادت أم عقاب أنها تستفيد من موقع مطعمها، حيث يجذب الزبائن من مرتادي الطريق. لذا، قامت بعرض بعض المنتجات الشعبية مثل العطور والبخور والزينة، التي تصنعها بنفسها في المنزل، وقد لاقت إقبالًا من الزبائن. وأكدت أهمية الدعم والاهتمام الذي تحتاجه الأسر المنتجة في الدرب لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

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