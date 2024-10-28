Youtube يستحوذ على اهتمام السعوديين

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت إحصائيات جديدة أعلن عنها YouTube عن ارتفاع عدد المشاهدات السعودية للمنصة الرقمية، التي حطمت الأرقام القياسية بالفعل، مقارنة بمشاهدات دول الخليج الأخرى. فقد تفوق السعوديون في متابعة واستخدام منصة اليوتيوب بفارق كبير عن عدد مستخدميها في دولتي الإمارات وقطر، حيث كانت تلك الدول من المتصدرة في متابعة هذه المنصة لفترة طويلة. واحتلت المتابعات السعودية الصدارة بإجمالي عدد مشاهدات تجاوز 28 مليون متابع لتطبيق اليوتيوب كأحد أبرز منصات التواصل الاجتماعي.
إعلانات وصناعة المحتوى
تتميز منصة اليوتيوب بكونها منصة بارزة استحوذت على النصيب الأكبر من الإعلانات وصناعة المحتوى على مستوى العالم، حيث بلغت إعلانات اليوتيوب حتى أبريل الماضي 2.5 مليار مستخدم شهريًا. أما على مستوى المملكة، ووفقًا لتقرير اليوتيوب فقد تجاوز عدد المتابعين السعوديين 20 مليون متابع ممن هم فوق 18 عامًا، بينما يصل العدد في الإمارات إلى 7.5 ملايين شخص، وأكثر من 1.7 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا في قطر.
مشاهدات يوتيوبية تلفزيونية
بلغ عدد المشاهدات على التلفزيون المتصل في المملكة حوالي 12 مليون شخص، مقابل 2.5 مليون مستخدم إماراتي، و600 ألف في قطر ممن هم فوق سن 18 عامًا حتى مايو الماضي. وبلغ متوسط المشاهدة اليومية للشخص في المملكة والإمارات أكثر من 60 و85 دقيقة على التوالي.
اليوتيوب السعودي
ووفقًا لتفاصيل أكثر، بلغ عدد سكان المملكة مع بداية 2024 حوالي 37.21 مليون نسمة، وقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها بـ 36.84 مليون مستخدم، مما يدل على أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية تصل إلى 99%. كما وصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى 53.1 مليون مستخدم ممن هم فوق 18 عامًا. يُعتبر اليوتيوب من أبرز وأكثر المنصات استخدامًا من مختلف الأعمار في جميع مناطق المملكة، حيث يصل عدد المستخدمين إلى 28.30 مليون مستخدم، أي 76.0% من السعوديين. يتنافس صناع المحتوى على استقطاب عدد كبير من المشاهدين للقناة، مما يرفع من مستوى المشاهدات والإعلانات فيها.
المنصة المفضلة
أكدت دراسة استقصائية جديدة أجرتها شركة Kantar أن منصة اليوتيوب تمثل المنصة المفضلة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وخاصة جيل الألفية الذي يركز على صناعة المحتوى ومتابعة المؤثرين على اليوتيوب. وفقًا لما نشرته القناة، يشعر 85% من المشاهدين بارتباط قوي مع صناع محتوى اليوتيوب، مقارنةً مع 78% على المنصات الأخرى. كما يُستمتع بدور اليوتيوب كمنصة تجمع المتابعين وتحفز على المشاهدة الجماعية، ومن خلالها يتم استكشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة، مما يؤثر على سلوك المستهلك ويشجع العلامات التجارية للتواصل مع جماهير جديدة.
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