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Youtube يستحوذ على اهتمام السعوديين

10/28/2024 11:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت إحصائيات جديدة أعلن عنها YouTube عن ارتفاع عدد المشاهدات السعودية للمنصة الرقمية، التي حطمت الأرقام القياسية بالفعل، مقارنة بمشاهدات دول الخليج الأخرى. فقد تفوق السعوديون في متابعة واستخدام منصة اليوتيوب بفارق كبير عن عدد مستخدميها في دولتي الإمارات وقطر، حيث كانت تلك الدول من المتصدرة في متابعة هذه المنصة لفترة طويلة. واحتلت المتابعات السعودية الصدارة بإجمالي عدد مشاهدات تجاوز 28 مليون متابع لتطبيق اليوتيوب كأحد أبرز منصات التواصل الاجتماعي.
إعلانات وصناعة المحتوى
تتميز منصة اليوتيوب بكونها منصة بارزة استحوذت على النصيب الأكبر من الإعلانات وصناعة المحتوى على مستوى العالم، حيث بلغت إعلانات اليوتيوب حتى أبريل الماضي 2.5 مليار مستخدم شهريًا. أما على مستوى المملكة، ووفقًا لتقرير اليوتيوب فقد تجاوز عدد المتابعين السعوديين 20 مليون متابع ممن هم فوق 18 عامًا، بينما يصل العدد في الإمارات إلى 7.5 ملايين شخص، وأكثر من 1.7 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا في قطر.
مشاهدات يوتيوبية تلفزيونية
بلغ عدد المشاهدات على التلفزيون المتصل في المملكة حوالي 12 مليون شخص، مقابل 2.5 مليون مستخدم إماراتي، و600 ألف في قطر ممن هم فوق سن 18 عامًا حتى مايو الماضي. وبلغ متوسط المشاهدة اليومية للشخص في المملكة والإمارات أكثر من 60 و85 دقيقة على التوالي.
اليوتيوب السعودي
ووفقًا لتفاصيل أكثر، بلغ عدد سكان المملكة مع بداية 2024 حوالي 37.21 مليون نسمة، وقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها بـ 36.84 مليون مستخدم، مما يدل على أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية تصل إلى 99%. كما وصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى 53.1 مليون مستخدم ممن هم فوق 18 عامًا. يُعتبر اليوتيوب من أبرز وأكثر المنصات استخدامًا من مختلف الأعمار في جميع مناطق المملكة، حيث يصل عدد المستخدمين إلى 28.30 مليون مستخدم، أي 76.0% من السعوديين. يتنافس صناع المحتوى على استقطاب عدد كبير من المشاهدين للقناة، مما يرفع من مستوى المشاهدات والإعلانات فيها.
المنصة المفضلة
أكدت دراسة استقصائية جديدة أجرتها شركة Kantar أن منصة اليوتيوب تمثل المنصة المفضلة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وخاصة جيل الألفية الذي يركز على صناعة المحتوى ومتابعة المؤثرين على اليوتيوب. وفقًا لما نشرته القناة، يشعر 85% من المشاهدين بارتباط قوي مع صناع محتوى اليوتيوب، مقارنةً مع 78% على المنصات الأخرى. كما يُستمتع بدور اليوتيوب كمنصة تجمع المتابعين وتحفز على المشاهدة الجماعية، ومن خلالها يتم استكشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة، مما يؤثر على سلوك المستهلك ويشجع العلامات التجارية للتواصل مع جماهير جديدة.

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