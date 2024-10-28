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تدمير المصحات بحجة ملاحقة حماس

10/28/2024 11:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 100 من المشتبه بهم من حركة حماس في غارة على مستشفى في غزة، ولكن يقول مسؤولون أطباء فلسطينيون إن المستشفى، الذي كان يعالج نحو 200 مريض، تعرض لأضرار بالغة في الغارة،
ويأتي ذلك استمرارًا لقيام إسرائيل بشن غارات على العديد من المستشفيات في غزة خلال الحرب التي استمرت لمدة عام، قائلة إن حماس وغيرها من المسلحين يستخدمونها لأغراض عسكرية، وينفي المسؤولون الطبيون الفلسطينيون هذه المزاعم، ويتهمون الجيش بتعريض المدنيين للخطر.
فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على غزة قبل عام تجاوز 43 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وقالت الوزارة إن الحصيلة تشمل 96 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال اليومين الماضيين.
عملية مستمرة
وشنت القوات الإسرائيلية عملية مستمرة في شمال غزة شملت غارة على مستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الجيش إنه اعتقل 100 من المشتبه بهم من نشطاء حماس في غارة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يوم الجمعة.
واتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل باعتقال 44 من العاملين في المستشفى، وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن المستشفى الذي كان يعالج نحو 200 مريض تعرض لأضرار بالغة في الغارة، وقامت إسرائيل بشن غارات على العديد من المستشفيات في غزة خلال الحرب التي استمرت لمدة عام، قائلة إن حماس وغيرها من المسلحين يستخدمونها لأغراض عسكرية، وينفي المسؤولون الطبيون الفلسطينيون هذه المزاعم ويتهمون الجيش بتعريض المدنيين

إخلاء الشمال
ودعت القوات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة، حيث تشن هجومًا واسع النطاق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وقال المسؤول إن العملية في مدينة جباليا بشمال غزة سوف تستمر ((عدة أسابيع أخرى)).
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة، وإن الجوع متفش في الوقت الذي انخفضت فيه كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشمال بشكل كبير خلال الشهر الماضي.
وبينت وزارة الصحة في غزة إن 43020 شخصًا على الأقل قتلوا، وأصيب 101110 آخرون منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ولم تفرق بين المسلحين والمدنيين.
وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد أن قام مسلحون بقيادة حماس في 7 أكتوبر الأول 2023 بتفجير ثقوب في السياج الأمني الإسرائيلي واقتحامه، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص -معظمهم من المدنيين- واختطاف 250 آخرين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واعتقلت 44 من العاملين فيه، بحسب منظمة الصحة العالمية.
مقترح مصري
وبين مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تناقش اقتراحًا مصريًا بوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح أربعة رهائن مقابل وقف القتال لمدة يومين في غزة، وقال المسؤول إن المناقشات كانت داخلية ومع مسؤولين مصريين، وأضاف المسؤول ((نحن ندرس كل الخيارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق)).
وأبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حماسه للاتفاق خلال اجتماع مع حزبه الليكود يوم الاثنين، وفقًا لمسؤول آخر، وبين المسؤول الذي حضر الاجتماع إن نتنياهو أبلغ المشرعين بأنه سيقبل الاقتراح المصري على الفور، ونقل عن نتنياهو قوله: ((أنا مستعد، حتى الآن))، ولم ترد حماس رسميًا على الخطة حتى

تنسيق الجهود
ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بذل جهود دولية منسقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وذلك بعد يوم من اقتراحه وقف إطلاق النار لمدة يومين بين حركة حماس وإسرائيل.
جاءت تصريحات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء في القاهرة مع مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي.
وقال مكتب السيسي في بيان ((شدد الرئيس على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة نحو وقف إطلاق النار في غزة ولبنان))، كما دعا إسرائيل إلى وقف الغارات على الضفة الغربية المحتلة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود وبشكل فوري.
وقال السيسي للصحفيين الأحد إن مصر الوسيط الرئيسي بين حماس وإسرائيل، اقترحت وقف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلاله إطلاق سراح أربعة رهائن محتجزين في غزة.
وقال إن الاقتراح الذي يهدف إلى تحريك المفاوضات المتوقفة يشمل أيضا إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة، والمفاوضات بشأن جعل وقف إطلاق النار

أبرز هجمات إسرائيل على المستشفيات :
اقتحام مستشفى كمال عدوان واعتقال طواقمه الطبية
استهداف المستشفى المعمداني بمجزرة استشهد فيها أكثر من 500 فلسطيني
محاصرة مجمع الشفاء الطبي واقتحامه خروج جميع مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

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