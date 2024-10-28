سى آى كابتيال تجرى جولة ترويجية لطرح المصرف المتحد الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك الاستثمار سى آى كابيتال الذى يدير طرح المصرف المتحد القيام بجولة ترويجية للطرح خلال الشهر المقبل، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الجولة الترويجية ستشمل عدداً من الدول الخليجية على رأسها الأمارات والسعودية والكويت بغرض جذب مستثمرين للطرح الخاص الذى من المتوقع أن يمثل نحو 25% من إجمالى أسهم رأسمال البنك، فى حين سيتم تخصيص قرابة الـ5% للطرح العام.

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وقال المصرف فى بيان له الاثنين، إنه يعتزم طرح نحو 30% من أسهمه فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، وفقًا لبيان صادر عن البنك.

ووفقًا للبيان، يقوم المصرف المتحد حاليًا بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقال البيان، إنه من المتوقع إتمام الطرح فى الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وتقوم شركة حلمى وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزى بالقاهرة بدور المستشار القانونى للطرح.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء الماضى، على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأسمال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.

وقال أشرف القاضى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشيًا مع الإطار الاستراتيجى الذى يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.

وأشار إلى أن الإدراج فى البورصة المصرية يستهدف توسيع نطاق عمليات البنك، والاستفادة من الفرص الواعدة فى السوق المصرى والقطاع المصرفى بما فى ذلك التحول الرقمى والشمول المالى.