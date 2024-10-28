سى آى كابتيال تجرى جولة ترويجية لطرح المصرف المتحد الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم بنك الاستثمار سى آى كابيتال الذى يدير طرح المصرف المتحد القيام بجولة ترويجية للطرح خلال الشهر المقبل، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن الجولة الترويجية ستشمل عدداً من الدول الخليجية على رأسها الأمارات والسعودية والكويت بغرض جذب مستثمرين للطرح الخاص الذى من المتوقع أن يمثل نحو 25% من إجمالى أسهم رأسمال البنك، فى حين سيتم تخصيص قرابة الـ5% للطرح العام.
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وقال المصرف فى بيان له الاثنين، إنه يعتزم طرح نحو 30% من أسهمه فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، وفقًا لبيان صادر عن البنك.
ووفقًا للبيان، يقوم المصرف المتحد حاليًا بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال البيان، إنه من المتوقع إتمام الطرح فى الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وتقوم شركة حلمى وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزى بالقاهرة بدور المستشار القانونى للطرح.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء الماضى، على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأسمال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.
وقال أشرف القاضى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشيًا مع الإطار الاستراتيجى الذى يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
وأشار إلى أن الإدراج فى البورصة المصرية يستهدف توسيع نطاق عمليات البنك، والاستفادة من الفرص الواعدة فى السوق المصرى والقطاع المصرفى بما فى ذلك التحول الرقمى والشمول المالى.
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