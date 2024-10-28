شركات تسعى للحصول على دعم ((الصناعة)) لتخضير خطوط إنتاجها

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى بعض المصانع المصدرة للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، عقب إعلان وزارة الصناعة والنقل تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى لدعمها ماليًا وفنيًا.

وقال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة الأسمدة ستواجه مشكلة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية“سبام” بحلول 2026.

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أضاف أن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات محدودًا، لذا نجهز حصر بأعداد المصانع لتوفير تمويلات بنكية حتى تتمكن من توفيق أوضاعها البيئية.

وبموجب آلية تعديل حدود الكربون، التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، ستواجه البلدان التي لا تفرض ضرائب على الغازات الدفيئة تعريفات جمركية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في ستة قطاعات“تجريبية” كثيفة الكربون هى الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، اعتبارًا من يناير 2026.

وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الألومنيوم والحديد المصدرة سيكون لها الأولوية فى الحصول على المساندة المالية الحكومية ويصل عددها إلى 5 مصانع فى كل قطاع.

وأوضح، أن المساندة المالية هى عبارة عن قروض بفائدة ميسرة تسمح للشركات بشراء معدات صناعية حديثة واستبدال المعدات القديمة بهدف تطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى.

وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشعبة تخطط لعقد اجتماع بحضور رؤساء شركات الأسمنت وأعضاء مجلس الإدارة لحصر المصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة تتواصل مع شركات الأسمنت لمعرفة مطالبهم والإجراءات التحفيزية اللازمة لبدء اتخاذ خطوات فعلية تجعلهم فى مقدمة القطاعات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية مع حلول عام 2026.

وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن المكتب يعمل على مساعدة الشركات على تقنين أوضاعها مع شهادات الكربون من خلال تيسير الإجراءات على الشركات وتقديم الدعم لهم فنيًا وماديًا.

وأضاف ((كمال))، لـ((البورصة))، أن المكتب يقدم الدعم الفني للشركات من خلال تقديم الدراسات المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة وغيرها، وتمويلًا من خلال تقديم قروض ميسرة مدعومة من وزارة البيئة بفائدة 3.5% متناقصة، لشراء الآلات والمعدات الجديدة.