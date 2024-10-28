فيتش سوليوشنز: صندوق النقد قد يتساهل مع مصر فى إعادة التفاوض

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“فيتش سوليوشنز” للأبحاث إحدى شركات“فيتش” للتصنيف الائتمانى إن صندوق النقد قد يتساهل مع مصر في المفاوضات التى ستجريها بشأن تعديل البرنامج.

وتوقعت أن يوافق الصندوق على تأجيل رفع أسعار السلع المُدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.

موضوعات“تنمية التجارة” يستهدف طرح 3 فرص استثمارية في الربع الأول من العام المقبل الشركات الناشئة المصرية تجمع 373 مليون دولار تمويلات فى 9 شهور شركات تسعى للحصول على دعم ((الصناعة)) لتخضير خطوط إنتاجها

وذكرت أنه بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي.

ولكنها أشارت إلى أن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.

وقالت الشركة إن أسعار الوقود في مصر التي تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، وكون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد ستة أشهر وليس في الربع القادم، فمن غير المتوقع أن تتمكن السلطات من الوفاء بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بنهاية 2025.

وذكرت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض على البرنامج متوقعة.

وقالت إن الرئيس السيسي أدلى بهذا التصريح ليطمئن الجمهور ويؤكد لهم أن القيادة تقف بجانبهم.

وأشارت إلى تراجع مؤشر المخاطر الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض التضخم، إلا أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة ومن المرجح أن يزيد مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت إنه نظرًا لأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كموجه للسياسات وكحافز للتدفقات الأخرى، من المستبعد أن تخرج مصر من البرنامج بالكامل.

ولفتت إلى أن التخلي عن اتفاقية صندوق النقد يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل الصندوق، واحتمال الحصول على مليار دولار من خلال آلية الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بمشاركة مصر في برنامج الصندوق.

وقالت إن الأسواق تتماشى مع هذا التوقع مع تراجع محدود للعقود الآجلة للعملة وارتفاع طفيف في عوائد السندات.

وذكرت أن تمكن مصر من زيادة الاحتياطى يجعل صندوق النقد سيكون متساهلًا مع بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية.

أضافت أنه منذ ديسمبر 2023، قام الحوثيون بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف، وخسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات.

وقالت إنه في الوقت نفسه، فإن قطاع السياحة يواجه أيضًا تبعت التوترات الجيوسياسية والأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت أن تتركز المفاوضات على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، مثل الوقود والكهرباء، وربما بيع الكيانات المملوكة للدولة.