الشركات الناشئة المصرية تجمع 373 مليون دولار تمويلات فى 9 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 373 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مستحوذة بذلك على 26.6% من إجمالى التمويلات التى ضُخت فى أفريقيا خلال تلك الفترة، وفقًا لمنصة“أفريكا ذا بيج ديل”.

وبلغ إجمالى التمويل التى حصلت عليها الشركات الناشئة الأفريقية نحو 1.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.

موضوعات“تنمية التجارة” يستهدف طرح 3 فرص استثمارية في الربع الأول من العام المقبل “فيتش سوليوشنز”: صندوق النقد قد يتساهل مع مصر فى إعادة التفاوض شركات تسعى للحصول على دعم ((الصناعة)) لتخضير خطوط إنتاجها

وتصدرت مصر قائمة الدول من حيث تمويل الشركات الناشئة فى أفريقيا خلال الربع الثالث، حيث وصل ما حصلت عليه إلى 272 مليون دولار، مستحوذة على 43% من إجمالى التمويلات خلال هذا الربع، تلتها كينيا بتمويلات بقيمة نحو 201 مليون دولار، مستحوذة على 32%.

وذكر التقرير أن الشركات الناشئة فى مصر جمعت تمويلات بقيمة 640 مليون دولار واستحوذت على 95% من إجمالى تمويلات الشركات الناشئة في شمال أفريقيا عام 2023، مقارنة مع 800 مليون دولار عام 2022 والتى استحوذت آنذاك على 72% من إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة فى شمال أفريقيا بتراجع 20% فى قيمة التمويلات ولكن زيادة فى قيمة الاستحواذ.

ومقارنة بعام 2021، حصلت الشركات الناشئة المصرية على 500 مليون دولار واستحوذت على 86% من إجمالى التمويلات فى شمال أفريقيا.