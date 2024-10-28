الشركات الناشئة المصرية تجمع 373 مليون دولار تمويلات فى 9 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 373 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مستحوذة بذلك على 26.6% من إجمالى التمويلات التى ضُخت فى أفريقيا خلال تلك الفترة، وفقًا لمنصة“أفريكا ذا بيج ديل”.
وبلغ إجمالى التمويل التى حصلت عليها الشركات الناشئة الأفريقية نحو 1.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.
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وتصدرت مصر قائمة الدول من حيث تمويل الشركات الناشئة فى أفريقيا خلال الربع الثالث، حيث وصل ما حصلت عليه إلى 272 مليون دولار، مستحوذة على 43% من إجمالى التمويلات خلال هذا الربع، تلتها كينيا بتمويلات بقيمة نحو 201 مليون دولار، مستحوذة على 32%.
وذكر التقرير أن الشركات الناشئة فى مصر جمعت تمويلات بقيمة 640 مليون دولار واستحوذت على 95% من إجمالى تمويلات الشركات الناشئة في شمال أفريقيا عام 2023، مقارنة مع 800 مليون دولار عام 2022 والتى استحوذت آنذاك على 72% من إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة فى شمال أفريقيا بتراجع 20% فى قيمة التمويلات ولكن زيادة فى قيمة الاستحواذ.
ومقارنة بعام 2021، حصلت الشركات الناشئة المصرية على 500 مليون دولار واستحوذت على 86% من إجمالى التمويلات فى شمال أفريقيا.
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