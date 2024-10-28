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جيه بي مورجان يقاضي عملاء استغلوا ثغرة لسحب مبالغ مالية كبيرة

10/28/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع بنك“جيه بي مورجان” الإثنين دعاوى قضائية في ثلاث محاكم فيدرالية على الأقل، ضد عملاء استغلوا ثغرة تقنية في النظام المصرفي، سمحت لهم بسحب مبالغ مالية كبيرة من أجهزة الصراف الآلي قبل أن يتم رفض الشيكات المرتبطة بهذه المبالغ.

وقال البنك في الدعوى القضائية المقدمة بولاية تكساس:“في 29 أغسطس 2024، قام رجل ملثم بإيداع شيك في حساب المتهم بقيمة 335 ألف دولار، وبعد إيداع الشيك، بدأ المتهم بسحب الغالبية العظمى من الأموال”.

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وتسلط“ثغرة المال اللانهائي” الضوء على خطر تضخيم وسائل التواصل الاجتماعي للثغرات المكتشفة في المؤسسات المالية، فقد انتشرت مقاطع فيديو في أواخر أغسطس تُظهر أشخاصًا يحتفلون بسحب كميات كبيرة من النقود من أجهزة الصراف الآلي بعد إيداع شيكات مزورة.

وفي المعتاد، لا تتيح البنوك سوى جزء بسيط من قيمة الشيك حتى يتم صرفه، وهو ما يستغرق عدة أيام، ويسعى المقرض الأمريكي لإعادة الأموال المسروقة مع الفائدة ورسوم السحب على المكشوف، بالإضافة إلى أتعاب المحامين، فضلًا عن تعويضات عقابية.

على الرغم من تراجع استخدام الشيكات الورقية مع اكتساب أشكال الدفع الرقمية شعبية، فإنها لا تزال تشكل طريقًا رئيسيًا للاحتيال، مما أدى إلى خسائر بلغت 26.6 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير الجرائم المالية العالمية الصادر عن“ناسداك”.

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