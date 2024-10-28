جيه بي مورجان يقاضي عملاء استغلوا ثغرة لسحب مبالغ مالية كبيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع بنك“جيه بي مورجان” الإثنين دعاوى قضائية في ثلاث محاكم فيدرالية على الأقل، ضد عملاء استغلوا ثغرة تقنية في النظام المصرفي، سمحت لهم بسحب مبالغ مالية كبيرة من أجهزة الصراف الآلي قبل أن يتم رفض الشيكات المرتبطة بهذه المبالغ.
وقال البنك في الدعوى القضائية المقدمة بولاية تكساس:“في 29 أغسطس 2024، قام رجل ملثم بإيداع شيك في حساب المتهم بقيمة 335 ألف دولار، وبعد إيداع الشيك، بدأ المتهم بسحب الغالبية العظمى من الأموال”.
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وتسلط“ثغرة المال اللانهائي” الضوء على خطر تضخيم وسائل التواصل الاجتماعي للثغرات المكتشفة في المؤسسات المالية، فقد انتشرت مقاطع فيديو في أواخر أغسطس تُظهر أشخاصًا يحتفلون بسحب كميات كبيرة من النقود من أجهزة الصراف الآلي بعد إيداع شيكات مزورة.
وفي المعتاد، لا تتيح البنوك سوى جزء بسيط من قيمة الشيك حتى يتم صرفه، وهو ما يستغرق عدة أيام، ويسعى المقرض الأمريكي لإعادة الأموال المسروقة مع الفائدة ورسوم السحب على المكشوف، بالإضافة إلى أتعاب المحامين، فضلًا عن تعويضات عقابية.
على الرغم من تراجع استخدام الشيكات الورقية مع اكتساب أشكال الدفع الرقمية شعبية، فإنها لا تزال تشكل طريقًا رئيسيًا للاحتيال، مما أدى إلى خسائر بلغت 26.6 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير الجرائم المالية العالمية الصادر عن“ناسداك”.
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