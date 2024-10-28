استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الإثنين، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل ترقب بيانات اقتصادية عن سوق العمل والتضخم في أمريكا قد تساعد في تحديد قرار السياسة المقبل.
وعند تسوية التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 2755.9 دولار للأوقية، بعدما تراجعت خلال الجلسة إلى 2736.90 دولار.
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فيما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- مسجلًا 104.31 نقطة في الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفع إلى 104.57 نقطة.
وكشفت بيانات مجلس الذهب الصيني، عن انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 22% إلى 218 طنًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدفوعًا بهبوط استهلاك المجوهرات بنسبة 29% إلى 130 طنًا، وتراجع استهلاك السبائك والعملات المعدنية 9% إلى 69 طنًا.
وسيتمكن صناع السياسات في الولايات المتحدة من الاطلاع على مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلال سبتمبر الخميس المقبل، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، فضلًا عن نتائج الانتخابات الرئاسية قبيل اجتماع يومي 6 و7 نوفمبر.
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