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استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

10/28/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الإثنين، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل ترقب بيانات اقتصادية عن سوق العمل والتضخم في أمريكا قد تساعد في تحديد قرار السياسة المقبل.

وعند تسوية التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 2755.9 دولار للأوقية، بعدما تراجعت خلال الجلسة إلى 2736.90 دولار.

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فيما لم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- مسجلًا 104.31 نقطة في الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفع إلى 104.57 نقطة.

وكشفت بيانات مجلس الذهب الصيني، عن انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 22% إلى 218 طنًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدفوعًا بهبوط استهلاك المجوهرات بنسبة 29% إلى 130 طنًا، وتراجع استهلاك السبائك والعملات المعدنية 9% إلى 69 طنًا.

وسيتمكن صناع السياسات في الولايات المتحدة من الاطلاع على مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلال سبتمبر الخميس المقبل، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، فضلًا عن نتائج الانتخابات الرئاسية قبيل اجتماع يومي 6 و7 نوفمبر.

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