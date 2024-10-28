تنمية التجارة يستهدف طرح 3 فرص استثمارية في الربع الأول من العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يدرس حاليًا طرح 3 فرص استثمارية جديدة ضمن محفظة الأراضي الخاصة به خلال الربع الأول من العام المقبل، بجانب التنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات لدراسة الفرص التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت في تصريحات لـ“البورصة”، على هامش توقيع عقود مع شركتي“إعمار” و”تشيللو” بقيمة 4.8 مليار جنيه، أن الجهاز يغطي حاليًا 12 محافظة من خلال 18 مشروعًا قائمًا بالفعل باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، وأن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للمحافظات الجديدة التي لم يغطيها الجهاز حتى الآن.
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أوضحت أن الجهاز يعقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين الراغبين في الحصول على فرص لعرض المساحات والمحافظات المتاحة.
وأشارت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أهمية إنشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، موضحة أن المشروعات التي تم توقيع عقودها تتضمن أرضًا بمنطقة الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وأسواق جملة، ومنطقة ترفيهية، ونادي اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومخازن أدوية.
كما تم تخصيص منطقة لمصنع الثلج بمحافظة بني سويف على مساحة 2350 مترًا، باستثمارات حوالي 400 مليون جنيه، توفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وهايبر ماركت، ومعارض تجارية.
أما المنطقة الثالثة، فهي بأرض العصلوجي بمحافظة الشرقية على مساحة 4 أفدنة، باستثمارات تقرب من 600 مليون جنيه، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم. ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.
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