تنمية التجارة يستهدف طرح 3 فرص استثمارية في الربع الأول من العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يدرس حاليًا طرح 3 فرص استثمارية جديدة ضمن محفظة الأراضي الخاصة به خلال الربع الأول من العام المقبل، بجانب التنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات لدراسة الفرص التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات لـ“البورصة”، على هامش توقيع عقود مع شركتي“إعمار” و”تشيللو” بقيمة 4.8 مليار جنيه، أن الجهاز يغطي حاليًا 12 محافظة من خلال 18 مشروعًا قائمًا بالفعل باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، وأن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للمحافظات الجديدة التي لم يغطيها الجهاز حتى الآن.

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أوضحت أن الجهاز يعقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين الراغبين في الحصول على فرص لعرض المساحات والمحافظات المتاحة.

وأشارت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أهمية إنشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، موضحة أن المشروعات التي تم توقيع عقودها تتضمن أرضًا بمنطقة الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وأسواق جملة، ومنطقة ترفيهية، ونادي اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب، وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومخازن أدوية.

كما تم تخصيص منطقة لمصنع الثلج بمحافظة بني سويف على مساحة 2350 مترًا، باستثمارات حوالي 400 مليون جنيه، توفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وهايبر ماركت، ومعارض تجارية.

أما المنطقة الثالثة، فهي بأرض العصلوجي بمحافظة الشرقية على مساحة 4 أفدنة، باستثمارات تقرب من 600 مليون جنيه، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم. ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.