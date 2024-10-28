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أسعار النفط تهبط 6% عند التسوية.. وبرنت دون 72 دولارًا

10/28/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد ضربة عسكرية تجنبت فيها إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية أو البنية التحتية النفطية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 6.1% أو 4.63 دولار إلى 71.42 دولار للبرميل، بعدما لامست 71.18 دولار.

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فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 6.15% أو ما يعادل 4.4 دولار إلى 67.38 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.92 دولار.

وقال“مات بورتيلو” المحلل لدى بنك“تودور بيكرينج هولت”:“في غياب اشتعال الوضع في الشرق الأوسط، تظل توقعاتنا الأساسية لخام غرب تكساس الوسيط عند 65 دولارًا للبرميل في عام 2025، مع ميل نحو الانخفاض إذا أعادت أوبك+ الإمدادات للسوق”.

يأتي ذلك بعدما خفض محللو بنك“سيتي جروب” توقعاتهم لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، ورجحوا عدم تأثير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط على إمدادات النفط.

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