أسعار النفط تهبط 6% عند التسوية.. وبرنت دون 72 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد ضربة عسكرية تجنبت فيها إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية أو البنية التحتية النفطية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 6.1% أو 4.63 دولار إلى 71.42 دولار للبرميل، بعدما لامست 71.18 دولار.

موضوعاتجوجل توسّع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة عقود الغاز الأمريكية تهبط 10% في ظل موجة بيعية بقيادة النفط ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تراجع قطاع النفط والغاز

فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 6.15% أو ما يعادل 4.4 دولار إلى 67.38 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.92 دولار.

وقال“مات بورتيلو” المحلل لدى بنك“تودور بيكرينج هولت”:“في غياب اشتعال الوضع في الشرق الأوسط، تظل توقعاتنا الأساسية لخام غرب تكساس الوسيط عند 65 دولارًا للبرميل في عام 2025، مع ميل نحو الانخفاض إذا أعادت أوبك+ الإمدادات للسوق”.

يأتي ذلك بعدما خفض محللو بنك“سيتي جروب” توقعاتهم لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، ورجحوا عدم تأثير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط على إمدادات النفط.