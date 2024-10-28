أسعار النفط تهبط 6% عند التسوية.. وبرنت دون 72 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد ضربة عسكرية تجنبت فيها إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية أو البنية التحتية النفطية.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 6.1% أو 4.63 دولار إلى 71.42 دولار للبرميل، بعدما لامست 71.18 دولار.
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فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 6.15% أو ما يعادل 4.4 دولار إلى 67.38 دولار للبرميل، بعدما لامست 66.92 دولار.
وقال“مات بورتيلو” المحلل لدى بنك“تودور بيكرينج هولت”:“في غياب اشتعال الوضع في الشرق الأوسط، تظل توقعاتنا الأساسية لخام غرب تكساس الوسيط عند 65 دولارًا للبرميل في عام 2025، مع ميل نحو الانخفاض إذا أعادت أوبك+ الإمدادات للسوق”.
يأتي ذلك بعدما خفض محللو بنك“سيتي جروب” توقعاتهم لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، ورجحوا عدم تأثير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط على إمدادات النفط.
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