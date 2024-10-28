ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تراجع قطاع النفط والغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى تداولات الأسبوع الذي يشهد صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، وكذلك التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
وعند نهاية جلسة الإثنين، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 520.9 نقطة، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي تراجع أسهم قطاعي الطاقة والسيارات.
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وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% عند 7556 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني 0.45% عند 8285 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.35% ليغلق عند 19531 نقطة.
وقفز سهم صانعة الطائرات“ميلروز إندستريز” (لندن: MRO) بنسبة 9.6% بعدما أعلنت نجاحًا في إدارة محفظة شركات تقاسم المخاطر والإيرادات الخاصة بها، حيث تولد 17 من شركاتها الـ 19 حاليًا تدفقات نقدية، بينما من المتوقع أن تبدأ الشركتان المتبقيتان توليد إيرادات بحلول عام 2028.
وقال عضو المركزي الأوروبي“بيير وونش”، إن البنك لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الاجتماع المقبل، وقد يتم الخفض بمقدار 25 نقطة فقط في ظل انخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف.
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