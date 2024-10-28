ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تراجع قطاع النفط والغاز

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى تداولات الأسبوع الذي يشهد صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، وكذلك التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.

وعند نهاية جلسة الإثنين، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 520.9 نقطة، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي تراجع أسهم قطاعي الطاقة والسيارات.

موضوعاتجوجل توسّع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة عقود الغاز الأمريكية تهبط 10% في ظل موجة بيعية بقيادة النفط أسعار النفط تهبط 6% عند التسوية.. وبرنت دون 72 دولارًا

وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% عند 7556 نقطة، وارتفع“فوتسي” البريطاني 0.45% عند 8285 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 0.35% ليغلق عند 19531 نقطة.

وقفز سهم صانعة الطائرات“ميلروز إندستريز” (لندن: MRO) بنسبة 9.6% بعدما أعلنت نجاحًا في إدارة محفظة شركات تقاسم المخاطر والإيرادات الخاصة بها، حيث تولد 17 من شركاتها الـ 19 حاليًا تدفقات نقدية، بينما من المتوقع أن تبدأ الشركتان المتبقيتان توليد إيرادات بحلول عام 2028.

وقال عضو المركزي الأوروبي“بيير وونش”، إن البنك لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الاجتماع المقبل، وقد يتم الخفض بمقدار 25 نقطة فقط في ظل انخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف.