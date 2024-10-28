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عقود الغاز الأمريكية تهبط 10% في ظل موجة بيعية بقيادة النفط

10/28/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خسائرها خلال تعاملات الإثنين، بسبب توقعات الطقس الخريفي الدافئ، وعمليات البيع واسعة النطاق في النفط وغيره من أصول الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر نوفمبر بنحو 10.15% عند 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في تمام الساعة 08:19 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 2.268 دولار.

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وقال“إيلي روبين” من“إي بي دبليو أناليتكس” في مذكرة:“كان انخفاض أسعار الغاز الطبيعي هذا الصباح نتيجة جزئية لانخفاض الطلب الناجم عن الطقس وزيادة الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلًا عن انهيار أسعار النفط بسبب انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط”.

وفي حين يشكل انخفاض الأسعار دعمًا للأسر الأمريكية، التي يمكنها أن تتوقع فواتير تدفئة أرخص مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، لكنه يشكل تحديًا للمنتجين، الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج مراراً وتكراراً لدعم الأسعار هذا العام.

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