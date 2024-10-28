عقود الغاز الأمريكية تهبط 10% في ظل موجة بيعية بقيادة النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خسائرها خلال تعاملات الإثنين، بسبب توقعات الطقس الخريفي الدافئ، وعمليات البيع واسعة النطاق في النفط وغيره من أصول الطاقة.
وهبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر نوفمبر بنحو 10.15% عند 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في تمام الساعة 08:19 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 2.268 دولار.
موضوعات متعلقة
جوجل توسّع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق رغم تراجع قطاع النفط والغاز أسعار النفط تهبط 6% عند التسوية.. وبرنت دون 72 دولارًا
وقال“إيلي روبين” من“إي بي دبليو أناليتكس” في مذكرة:“كان انخفاض أسعار الغاز الطبيعي هذا الصباح نتيجة جزئية لانخفاض الطلب الناجم عن الطقس وزيادة الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلًا عن انهيار أسعار النفط بسبب انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط”.
وفي حين يشكل انخفاض الأسعار دعمًا للأسر الأمريكية، التي يمكنها أن تتوقع فواتير تدفئة أرخص مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، لكنه يشكل تحديًا للمنتجين، الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج مراراً وتكراراً لدعم الأسعار هذا العام.
MENAFN28102024000202011048ID1108827064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.