جوجل توسّع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة

MENAFN - Al-Borsa News) وسّعت شركة“جوجل” نطاق ميزة“إيه آي أوفرفيوز AI Overviews” إلى أكثر من 100 دولة، وأتاحت استخدامها في البحث بلغات أكثر.

وحسب البيان المنشور على مدونتها الإثنين، تتوقع“جوجل” أن يصل عدد مستخدميها لأكثر من مليار مستخدم حول العالم شهريًا، مع انطلاق الخدمة هذا الأسبوع في العديد من الدول.

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وتستخدم الميزة الجديدة الذكاء الاصطناعي لتلخيص المعلومات الأكثر أهمية من عدة مصادر وتقديمها بشكل مباشر في صفحة نتائج البحث، بدلاً من عرض مجموعة من الروابط.

وأثارت الميزة الجديدة مخاوف من تأثيرها على حركة المرور إلى المواقع وعائدات الإعلانات، نظرًا لاحتمال انخفاض النقرات على الروابط الفعلية، لكن الشركة التابعة لـ”ألفابت” أطلقت تحديثات مؤخرًا قالت إنها زادت من حركة المرور.