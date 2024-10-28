جوجل توسّع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وسّعت شركة“جوجل” نطاق ميزة“إيه آي أوفرفيوز AI Overviews” إلى أكثر من 100 دولة، وأتاحت استخدامها في البحث بلغات أكثر.
وحسب البيان المنشور على مدونتها الإثنين، تتوقع“جوجل” أن يصل عدد مستخدميها لأكثر من مليار مستخدم حول العالم شهريًا، مع انطلاق الخدمة هذا الأسبوع في العديد من الدول.
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وتستخدم الميزة الجديدة الذكاء الاصطناعي لتلخيص المعلومات الأكثر أهمية من عدة مصادر وتقديمها بشكل مباشر في صفحة نتائج البحث، بدلاً من عرض مجموعة من الروابط.
وأثارت الميزة الجديدة مخاوف من تأثيرها على حركة المرور إلى المواقع وعائدات الإعلانات، نظرًا لاحتمال انخفاض النقرات على الروابط الفعلية، لكن الشركة التابعة لـ”ألفابت” أطلقت تحديثات مؤخرًا قالت إنها زادت من حركة المرور.
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