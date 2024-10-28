اللعب واللهو والفوضى.. سر نمو وتألق الأطفال

MENAFN - Khaberni) خبرني -قد يتفاجأ الكثير من الآباء والأمهات بأن تخصيص وقت أطول لأطفالهم من أجل اللعب واللهو والفوضى وعدم الانتظام هو أفضل بكثير من إلزامهم بالدراسة والهدوء والتفكير والحفاظ على المنزل وحماية الأشياء من حولهم من التلف والتخريب.

وبحسب مقال نشرته الخبيرة التربوية والنفسية الأميركية، آمي مورين، في موقع "بيسايكولوجي توداي"، فإن الأطفال يحتاجون لــ"وقت اللعب غير المنظم" وذلك من أجل الحفاظ على نموهم الصحيح.

وتضيف مورين، في المقال الذي اطلعت عليه "العربية.نت": "الأطفال يحتاجون إلى الوقت والفرصة للركض في العشب وبناء الحصون واللعب بالتنكر، اللعب ليس مجرد تسلية، وإنما هو أداة أساسية تعزز القوة العقلية والرفاهية العاطفية".

وتقول إن تربية الأطفال الأقوياء تنتج أحياناً عن اهتمام أقل بهم وليس عبر الاهتمام الأكبر كما يسود الاعتقاد في أوساط الآباء والأمهات،

وتؤكد أن "السماح لهم باللعب هو مجرد إحدى تلك الطرق التي يمكننا من خلالها التراجع ومنحهم الفرصة للتعرف على أنفسهم وبيئتهم والأشخاص الآخرين".

وتظهر الأبحاث أن اللعب أداة تعليمية، وعندما يلعب الطفل بالمكعبات أو ينشئ بعض الأعمال الفنية، فهذا في الواقع قد يؤدي الى طرح الأسئلة أو يصرون على قيامهم بالأشياء بما يؤدي بهم الى مزيد من التعلم.

وأظهرت الدراسات أن التعلم القائم على اللعب يمكن أن يحسن الذاكرة ومهارات اللغة والتنظيم العاطفي، كما أن اللعب هو وسيلة طبيعية وفعالة للأطفال لمعالجة تجاربهم وعواطفهم لدرجة أن العديد من المعالجين يستخدمون العلاج باللعب لمساعدة الأطفال على حل المشكلات، ومن خلال اللعب، يكتسب الأطفال شعوراً بالسيطرة والسيطرة على بيئتهم، وهو أمر أساسي للقوة العقلية.

ويوضح المقال أيضاً أن "اللعب الخيالي يطلق العنان للإبداع وحل المشكلات، وهذا اللعب هو المعروف أيضاً باسم اللعب التظاهري، ويمنح الأطفال الفرصة لاستكشاف سيناريوهات وأدوار وإمكانيات مختلفة".

ويتابع: "سواء كانوا يتصرفون كأبطال خارقين أو أطباء أو مستكشفين، يستخدم الأطفال خيالهم للتنقل في المواقف المعقدة، ما يعزز مهارات حل المشكلات لديهم. وقد يحتاجون إلى التغلب على تحديات حقيقية، مثل كيفية بناء قلعة من الوسائد، أو قد يتعاملون مع تحديات التظاهر، مثل كيفية إنقاذ مدينة من الوحش".

وعن "اللعب الجسدي" مثل الجري والقفز والتسلق، ذكرت الخبيرة الأميركية أنه "يبني الثقة ويخفف التوتر"، ويساعد الأطفال على إطلاق الطاقة المكبوتة والتوتر، وتعزيز الاسترخاء وتنظيم الحالة المزاجية بشكل أفضل.

وعلى عكس المدرسة أو النادي حيث يعطي المدرب أو المعلم توجيهات للأطفال حول كيفية إكمال مهمة، فإن اللعب غير المنظم يمنح الأطفال الفرصة للفشل والتعلم من أخطائهم.

وتنتقل الثقة المكتسبة من إتقان المهارات الجسدية إلى مجالات أخرى من الحياة أيضاً، حيث يطور الأطفال الذين لديهم فرص متكررة وحرية للمشاركة في اللعب الجسدي إيماناً أقوى بقدرتهم على التغلب على التحديات.