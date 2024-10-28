اتصال هاتفي بين الملك والأمين العام للناتو

اتصال هاتفي بين الملك والأمين العام للناتو
التاريخ
10/28/2024 7:25:48 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا لوقف إطلاق النار في غزة و لبنان.
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