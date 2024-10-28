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اتصال هاتفي بين الملك والأمين العام للناتو

10/28/2024 7:25:48 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا لوقف إطلاق النار في غزة و لبنان.

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