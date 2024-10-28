وفد من مستشفى النجاح الوطني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس

MENAFN - Khaberni) خبرني -زار اليوم الاثنين وفد من النجاح الوطني المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 ، وكان في استقباله قائد القوة ومدير المستشفى.





وتأتي الزيارة لتعزيز أطر التعاون بين المستشفى الميداني الأردني، ومستشفى النجاح ومستشفيات المجتمع المحلي في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في مدينة نابلس.





واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آلية عمل المستشفى للمرحلة المقبلة، والتخصصات الطبية المتوفرة والتجهيزات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والتي تعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تلبية لاحتياجاتهم في مدينة نابلس.





وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على التجهيزات الطبية الحديثة التي يوفرها المستشفى للقيام بعمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه.





وفي ختام الزيارة عبر الوفد الضيف عن تقديرهم للجهود الطبية والإنسانية التي يوفرها المستشفى، مُبدين فخرهم واعتزازهم بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني والذي يمثل المستشفى الميداني الأردني.