الشبيلات يؤكد متابعة تطبيقات النقل غير المرخصة

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، إن الهيئة تتابع مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جميع تطبيقات النقل غير المرخصة، والتي تؤثر سلباً على عمل سيارات التكسي الأصفر.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين حركة الركاب في مركز انطلاق ووصول عمان الجديد في مدينة اربد، واطلاعه على حركة نقل الركاب من وإلى المجمع.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، التقى الشبيلات خلال جولته عدداً من المشغلين أصحاب شركات النقل التي تعمل على الخط الرئيسي بين إربد وعمان، كما تفقد آلية سير قطع التذاكر للركاب لدى هذه الشركات، وإذا ما كان هناك ملاحظات على هذه الآلية.

كما التقى الشبيلات عددا من العاملين على سيارات التكسي الأصفر؛ الذين طالبوا بضرورة وجود موقف لهم داخل مركز انطلاق ووصول عمان الجديد .

ووعد الشبيلات أنه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة ممثلةً بمكتبها في محافظة إربد مع لجان السلامة المرورية في المحافظة، من أجل الترتيب لإمكانية وجود مثل هذه المواقف لأهميتها في عملية تنظيم حركة الركاب وضمان عدم وجود ازدحامات مرورية.

ورافق الشبيلات خلال الجولة، مدير مديرية شؤون المحافظات محمد القريوتي، والمستشار لشؤون المحافظات المهندسة رولا العمري، والتقى موظفي الهيئة في مكتب إربد، واستمع إلى الملاحظات التي تتعلق بخدمة النقل في المحافظة.