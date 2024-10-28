Tuesday, 29 October 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشبيلات يؤكد متابعة تطبيقات النقل غير المرخصة

10/28/2024 7:25:48 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، إن الهيئة تتابع مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جميع تطبيقات النقل غير المرخصة، والتي تؤثر سلباً على عمل سيارات التكسي الأصفر.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين حركة نقل الركاب في مركز انطلاق ووصول عمان الجديد في مدينة اربد، واطلاعه على حركة نقل الركاب من وإلى المجمع.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، التقى الشبيلات خلال جولته عدداً من المشغلين أصحاب شركات النقل التي تعمل على الخط الرئيسي بين إربد وعمان، كما تفقد آلية سير قطع التذاكر للركاب لدى هذه الشركات، وإذا ما كان هناك ملاحظات على هذه الآلية.

كما التقى الشبيلات عددا من العاملين على سيارات التكسي الأصفر؛ الذين طالبوا بضرورة وجود موقف لهم داخل مركز انطلاق ووصول عمان الجديد .

ووعد الشبيلات أنه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة ممثلةً بمكتبها في محافظة إربد مع لجان السلامة المرورية في المحافظة، من أجل الترتيب لإمكانية وجود مثل هذه المواقف لأهميتها في عملية تنظيم حركة الركاب وضمان عدم وجود ازدحامات مرورية.

ورافق الشبيلات خلال الجولة، مدير مديرية شؤون المحافظات محمد القريوتي، والمستشار لشؤون المحافظات المهندسة رولا العمري، والتقى موظفي الهيئة في مكتب إربد، واستمع إلى الملاحظات التي تتعلق بخدمة النقل في المحافظة.

MENAFN28102024000151011027ID1108826878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث