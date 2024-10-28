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وسط تحفظ حكومي.. مشروع قانون يجيز لصاحب العمل وقف العامل المتهم بجناية أو جنحة 3 أشهر

10/28/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬نيابي،‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬العامل‭ ‬ارتكاب‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬او‭ ‬ارتكاب‭ ‬جنحة‭ ‬داخل‭ ‬العمل‭ ‬جاز‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬وقفه‭ ‬مؤقتا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬فإذا‭ ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حفظ‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬أمرت‭ ‬بألا‭ ‬وجه‭ ‬لإقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬انقضت‭ ‬مدة‭ ‬إيقافه‭ ‬أو‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬ببراءة‭ ‬العامل‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بنفي‭ ‬نسبة‭ ‬الجريمة‭ ‬إليه‭ ‬وجب‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭. ‬كما‭ ‬يقضي‭ ‬التعديل‭ ‬بألا‭ ‬تسمع‭ ‬دعوى‭ ‬العامل‭ ‬بشأن‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬قدمت‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭.‬

وقد‭ ‬أبدت‭ ‬الحكومة‭ ‬عدة‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أنه‭ ‬يخل‭ ‬بالتوازن‭ ‬الضروري‭ ‬بين‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يضفي‭ ‬حماية‭ ‬لعامل‭ ‬متهم‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬أو‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مصلحة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬واستقرار‭ ‬المشروع‭ ‬وحمايته‭ ‬ومصالح‭ ‬باقي‭ ‬العمال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يفتقد‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لطبيعة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجنائية‭.‬

وتطرقت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬القائم‭ ‬بشأن‭ ‬فترة‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬العمالية‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬كافية‭ ‬لغالبية‭ ‬العمال‭ ‬لتقديم‭ ‬دعواهم‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تمنحهم‭ ‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬لتحضير‭ ‬دعواهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إطالة‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬تدعم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمديدها‭ ‬إلى‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬التقاضي‭ ‬أو‭ ‬حقوق‭ ‬العمل‭.‬

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