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حزمة مشاريع خدمية في شرق الحد

10/28/2024 7:22:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬لعدّة‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمية‭ ‬لمدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد؛‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬أراضٍ‭ ‬جديدة‭ ‬لحوالي‭ ‬خمسة‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمية‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬ومدرسة‭ ‬ومركز‭ ‬شرطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬أراض‭ ‬لمحلات‭ ‬خدمية‭ ‬تجارية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬مشروع‭ ‬لفتح‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬ثالث‭ ‬لأهالي‭ ‬المدينة،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬جسر‭ ‬ممتد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العزل‭ ‬بمدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬فرضة‭ ‬الحد‭ ‬سيتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬وسيتم‭ ‬إعادة‭ ‬تطويره‭ ‬بطراز‭ ‬معماري‭ ‬تراثي،‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬من‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الجسـر‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفرضة‭.‬

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