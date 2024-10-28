حزمة مشاريع خدمية في شرق الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف محمد المقهوي ممثل الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق لـ«أخبار الخليج» عن الانتهاء من التخطيط لعدّة مشاريع خدمية لمدينة شرق الحد؛ إذ تم تخصيص أراضٍ جديدة لحوالي خمسة مشاريع خدمية هي مركز صحي ومدرسة ومركز شرطة، بالإضافة إلى محطة وقود جديدة إلى جانب تخصيص أراض لمحلات خدمية تجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن من المشاريع المستقبلية مشروع لفتح مدخل ومخرج ثالث لأهالي المدينة، كما كشف عن وجود خطط لإنشاء جسر ممتد من منطقة العزل بمدينة شرق الحد ويمتد إلى شارع الحوض الجاف، مضيفًا أن سوق السمك الواقع في فرضة الحد سيتم نقله إلى داخل المدينة وسيتم إعادة تطويره بطراز معماري تراثي، كما سيتمكن أصحاب القوارب من المرور من تحت الجسـر وصولا إلى الفرضة.
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