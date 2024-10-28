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تدشين خدمة تجديد رخص البناء الصادرة قبل انتهاء صلاحيتها وتمديد صلاحيتها (مدة سنة واحدة) في نظام ((بنايات))

10/28/2024 7:22:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬الصادرة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحيتها،‭ ‬وتمديد‭ ‬صلاحيتها‭ (‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭) ‬في‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ benayat ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وتيسير‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬الرخص‭ ‬ستتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تجديد‭ ‬رخصهم‭ ‬بسهولة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتقليل‭ ‬الزمن‭ ‬المستغرق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬إدارة‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوَه‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بحرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لخدماتها‭ ‬الرقمية‭ ‬وتوفيرها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والهيئة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المعلوماتية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬إجراءات‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لعملية‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬الصادرة،‭ ‬أصبحت‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تلقائية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الخدمة‭ ‬تحسين‭ ‬واجهة‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدمين،‭ ‬بجانب‭ ‬إلغاء‭ ‬المستندات‭ ‬والموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬سيران‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم،‭ ‬مبيناً‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أداء‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والملاك‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬وتسهيلها‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬المتطورة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬وتستفيد‭ ‬منها‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والملاك‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬وشركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬النظام‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬إلكترونيا‭ ‬بمعدل‭ ‬يومين‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬حول‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لنظام‭ ‬بنايات‭ ‬ >‭.‬ benayat ‭.‬ bh ‭.‬

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