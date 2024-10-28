(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، تدشين خدمة تجديد رخص البناء الصادرة قبل انتهاء صلاحيتها، وتمديد صلاحيتها (مدة سنة واحدة) في نظام «بنايات» الإلكتروني
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bh ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين والجهات المعنية في مملكة البحرين.
وأوضح أن عملية تجديد الرخص ستتم من خلال المكتب الهندسي مقدم الطلب، مما يتيح للمستخدمين تجديد رخصهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في الحصول على الخدمات، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل على توفير الدعم والمعلومات اللازمة للمكاتب الهندسية، لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن هذا النظام يعكس التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين إدارة معاملاتهم بشكل فعال، داعياً جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.
من جانبه نوَه السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة في تفعيل خطة التحول الرقمي لخدماتها الرقمية وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لتوجيهات الحكومة، وتنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، بمواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية للقطاع العقاري والاستثماري بالمملكة.
وأكد القائد أن استحداث خدمة تجديد رخص البناء بعد إعادة هندسة إجراءات الوضع الحالي لعملية تجديد رخصة البناء الصادرة، أصبحت خدمة إلكترونية تلقائية بنسبة 100 % ، حيث شهدت الخدمة تحسين واجهة وتجربة المستخدمين، بجانب إلغاء المستندات والموافقات اللازمة للحصول على تمديد سيران رخصة البناء مدة سنة واحدة، فضلاً عن تسهيل عملية دفع الرسوم، مبيناً أثر ذلك في تعزيز أداء القطاع العقاري والملاك والمستثمرين، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتسهيلها.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن نظام «بنايات» يُعد من الأنظمة الحكومية المتطورة والمرتبطة بأكثر من جهة حكومية وخاصة، وتستفيد منها المكاتب الهندسية والملاك والجهات الحكومية والشركات الخاصة وشركات التطوير العقاري، حيث يتيح لهم النظام إنجاز معاملات رخص البناء إلكترونيا بمعدل يومين.
ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الخدمة الجديدة، زيارة الموقع الإلكتروني لنظام بنايات >. benayat . bh .
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