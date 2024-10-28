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وزير البلديات يشيد بتخصيص ((أسبوع الشجرة))

10/28/2024 7:22:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭
‬إطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬كذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأهدافها‭ ‬بزراعة‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬بغرس‭ ‬شجرة‭ ‬إيذانا‭ ‬بإطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬حافز‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ستنطلق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭
‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬الأهالي‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬وتأصيل‭ ‬السلوك‭ ‬البيئي‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والقطاعات‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬البيئة‭ ‬الخضراء‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتشجيع‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬يأتي‭ ‬ليعظم‭ ‬نتائج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وتوفير‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للتشجير‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬المملكة‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬أشجار‭ ‬نبات‭ ‬القرم‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬المملكة‭ ‬لعام‭ ‬2035‭.‬

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