رؤساء الأركان الخليجيون يبحثون تعزيز مستقبل التعاون والتكامل الدفاعي المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وفد مملكة البحرين في أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا الحادية والعشرين لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد صباح أمس بدولة قطر الشقيقة.
وخلال الاجتماع جرى بحث العديد من الموضوعات التي تسهم في تقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري وتعزيز مستقبل التعاون والتكامل الدفاعي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي تهدف إلى تحقيق رؤى وتطلعات دول المجلس في إطار استراتيجي موحد شامل من شأنه تعزيز وتطوير مسيرة منجزات العمل العسكري المشترك، التي أرسى دعائمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
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