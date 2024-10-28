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رؤساء الأركان الخليجيون يبحثون تعزيز مستقبل التعاون والتكامل الدفاعي المشترك

10/28/2024 7:22:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬العليا‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لرؤساء‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجي‭ ‬موحد‭ ‬شامل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬منجزات‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك،‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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