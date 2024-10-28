وزير الخارجية: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في المنتدى الاقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد أمس في مدينة برشلونة الإسبانية، برئاسة مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ممثلة في الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، والاتحاد الأوروبي ممثلاً في جوزيب بوريل المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة «الاتحاد من أجل المتوسط»، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وافتتح أعمال المنتدى جوز مانويل ألباريس بيونو وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، الدولة المضيفة، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لتبادل وجهات النظر والحوار والسعي للبحث عن حلول للصراعات في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه أوقاتاً صعبة.
وناقش المنتدى ضمن جدول أعماله مواجهة التحديات الإقليمية الأكثر الحاحاً، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في قطاع غزة وجنوب لبنان وتصاعد حدة التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل معالجة هذه القضايا بشكل جماعي في ظل التوترات الإقليمية.
وقد أكد وزير الخارجية في مداخلة له أمام المنتدى أهمية معالجة التصعيد العسكري في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحرب على غزة، وقرار المجلس رقم 1701 الخاص بالوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.
وقال إن السبيل لتحقيق السلام المستدام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
ودعا وزير الخارجية إلى تنفيذ المبادرات التي اعتمدت في القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين مايو الماضي، بما في ذلك دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر سلام دولي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمبادرات المتعلقة بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة.
وقال إن الترابط بين أوروبا والشرق الأوسط أصبح واضحًا بشكل متزايد في مجالات الأمن والسلامة والعلاقات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تلك المجالات، والعمل الجماعي من أجل توفير بيئة آمنة مستقرة تنعم بالسلام الشامل المستدام في المنطقة، ويمكن للشعوب العيش فيها جنبًا إلى جنب، باختلاف خلفياتهم وانتماءاتهم.
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