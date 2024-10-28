Tuesday, 29 October 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين

10/28/2024 7:22:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقليمي‭ ‬التاسع‭ ‬للاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المتوسط،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬برئاسة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المتوسط‮»‬،‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المعنية‭.‬

وافتتح‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬جوز‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬بيونو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والحوار‭ ‬والسعي‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬للصراعات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أوقاتاً‭ ‬صعبة‭.‬

وناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأكثر‭ ‬الحاحاً،‭ ‬لاسيما‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وتصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسبل‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وقرار‭ ‬المجلس‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬والسماح‭ ‬بتدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬السبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬سلام‭ ‬دولي‭ ‬لمعالجة‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أصبح‭ ‬واضحًا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجالات،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة‭ ‬تنعم‭ ‬بالسلام‭ ‬الشامل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬للشعوب‭ ‬العيش‭ ‬فيها‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب،‭ ‬باختلاف‭ ‬خلفياتهم‭ ‬وانتماءاتهم‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN28102024000055011008ID1108826860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث