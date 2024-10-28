وزير الخارجية: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافتتح‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬جوز‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬بيونو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والحوار‭ ‬والسعي‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬للصراعات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أوقاتاً‭ ‬صعبة‭.‬

وناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأكثر‭ ‬الحاحاً،‭ ‬لاسيما‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وتصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسبل‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وقرار‭ ‬المجلس‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬والسماح‭ ‬بتدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬السبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬سلام‭ ‬دولي‭ ‬لمعالجة‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أصبح‭ ‬واضحًا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجالات،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬مستقرة‭ ‬تنعم‭ ‬بالسلام‭ ‬الشامل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬للشعوب‭ ‬العيش‭ ‬فيها‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب،‭ ‬باختلاف‭ ‬خلفياتهم‭ ‬وانتماءاتهم‭. ‬

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