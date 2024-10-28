وزارة الخارجية الإيرانية تتوعد إسرائيل بـ((رد حازم)) على ضربـاتـهـا الجـويـة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - الوكالات: حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أمس بأن طهران «ستردّ بحزم وفاعلية» على الضربات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية فجر السبت.
وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي دوري: «إننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة للرد بحزم وفاعلية على عدوان الكيان الصهيوني». وأضاف: «طبيعة ردنا ستعتمد على طبيعة الهجوم».
وقصف الجيش الإسرائيلي فجر السبت مواقع عسكرية مرتبطة بالصواريخ في إيران، ردّا على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية في الأول من أكتوبر على إسرائيل.
وتسبّبت الضربات الإسرائيلية في مقتل أربعة جنود إيرانيين على الأقل، بحسب الجيش الإيراني. وذكرت وكالتا أنباء إيرانيتان الإثنين أن مدنيا قتل بالضربات الجوية ايضا.
وقالت وكالة «فارس» إنه تم «تشييع الشهيد الله وردي رحيمبور، وهو مدني قتل قرب طهران خلال هجوم الكيان الصهيوني الأخير».
وأكدت وكالة «تسنيم» للأنباء مقتل رحيمبور، قائلة إنه كان «حارس أمن في شركة» ويعيش في مدينة نسيمشهر جنوب غرب طهران. ولم تتحدث السلطات الإيرانية سابقا عن مقتل مدنيين بالضربات.
وتأتي عمليات الرد المتبادل بين اسرائيل وإيران وسط حرب إسرائيل المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة والتي توسعت في الأسابيع الأخيرة لتشمل حزب الله في لبنان.
وقال بقائي إن التنظيمين جزء من «محور المقاومة» المتحالف مع إيران ضد إسرائيل.
وأكد بقائي أن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يبقى «الهدف» بالنسبة إلى إيران.
كما حضّ بقائي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد جلسة الاثنين بشأن الضربات الإسرائيلية بناء على طلب إيران، على اتخاذ موقف «حاسم وحازم» فيما يتعلق بالهجوم.
ونّدد بقائي بـ«إساءة» إسرائيل استخدام المجال الجوي العراقي لشنّ الهجوم على إيران.
وقال: «النظام الصهيوني لا يحترم أي حدود في نهجه المخالف للقانون.. لقد انتهك مرارا المجال الجوي للعديد من البلدان».
وعلى صلة بالموضوع قالت وزارة الخارجية السعودية أمس إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة استقرار وأمن المنطقة.
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