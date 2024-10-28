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وزارة الخارجية الإيرانية تتوعد إسرائيل بـ((رد حازم)) على ضربـاتـهـا الجـويـة

10/28/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬ستردّ‭ ‬بحزم‭ ‬وفاعلية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭. ‬

وقال‭ ‬بقائي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نستخدم‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬المتوافرة‭ ‬للرد‭ ‬بحزم‭ ‬وفاعلية‭ ‬على‭ ‬عدوان‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬طبيعة‭ ‬ردنا‭ ‬ستعتمد‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬

وقصف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتسبّبت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬إيرانيين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالتا‭ ‬أنباء‭ ‬إيرانيتان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬مدنيا‭ ‬قتل‭ ‬بالضربات‭ ‬الجوية‭ ‬ايضا‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬تشييع‭ ‬الشهيد‭ ‬الله‭ ‬وردي‭ ‬رحيمبور،‭ ‬وهو‭ ‬مدني‭ ‬قتل‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأخير‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬مقتل‭ ‬رحيمبور،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬شركة‮»‬‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نسيمشهر‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬طهران‭. ‬ولم‭ ‬تتحدث‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬سابقا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬بالضربات‭. ‬

وتأتي‭ ‬عمليات‭ ‬الرد‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬وسط‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬توسعت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتشمل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬بقائي‭ ‬إن‭ ‬التنظيمين‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬المتحالف‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأكد‭ ‬بقائي‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬يبقى‭ ‬‮«‬الهدف‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬

كما‭ ‬حضّ‭ ‬بقائي‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬جلسة‭ ‬الاثنين‭ ‬بشأن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬‮«‬حاسم‭ ‬وحازم‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهجوم‭. ‬

ونّدد‭ ‬بقائي‭ ‬بـ«إساءة‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬استخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬العراقي‭ ‬لشنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬أي‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬نهجه‭ ‬المخالف‭ ‬للقانون‭.. ‬لقد‭ ‬انتهك‭ ‬مرارا‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬صلة‭ ‬بالموضوع‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أهمية‭ ‬تجنب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬وأمن‭ ‬المنطقة‭. ‬

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