رئيس الوزراء الياباني يتعهد البقاء في المنصب رغم الهزيمة الانتخابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬حزبه‭ ‬أسوأ‭ ‬نتيجة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭ ‬جازف‭ ‬سياسيا‭ ‬بالدعوة‭ ‬إليها‭. ‬دعا‭ ‬إيشيبا‭ (‬67‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لكن‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالغضب‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬رشاوى،‭ ‬عاقبوا‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬اليابان‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1955‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الائتلاف‭ ‬بزعامة‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬سيخسر‭ ‬غالبيته‭ ‬الحاكمة،‭ ‬تعهّد‭ ‬إيشيبا‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بـ«فراغ‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬ان‭ ‬أقوم‭ ‬بواجبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬واليابان‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬كان‭ ‬‮«‬شكوك‭ ‬الناس‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬والغضب‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الفضيحة‭ ‬التي‭ ‬نهبت‭ ‬شخصيات‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بسلفه‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭. ‬

وقال‭ ‬إيشيبا‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬سأفرض‭ ‬إصلاحا‭ ‬جوهريا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمسائل‭ ‬المال‭ ‬والسياسة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناخبين‭ ‬عاقبوا‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬بقسوة‮»‬‭. ‬وانخفض‭ ‬الين‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متراجعا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أظهرت‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬لدى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬التلفزيون‭ ‬العام‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إتش‭ ‬كاي‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تسجيل‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وشريكه‭ ‬الأصغر‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬‮«‬كوميتو‮»‬‭ ‬أسوأ‭ ‬نتائج‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفشل‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬وكوميتو‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬إيشيبا‭ ‬المعلن‭ ‬بالفوز‭ ‬بـ233‭ ‬مقعدا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أي‭ ‬نيل‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬456‭ ‬مقعدا‭. ‬فاز‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بـ191‭ ‬مقعدا،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬259‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬انتخابات‭ ‬جرت‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬كوميتو‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬مقعدا،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إتش‭ ‬كاي‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬الانتخابات،‭ ‬توقّعت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬اليابانية‭ ‬استقالة‭ ‬إيشيبا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك،‭ ‬ليصبح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬أقصر‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭. ‬وأمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬استقال‭ ‬مسؤول‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬شينجيرو‭ ‬كويزومي،‭ ‬وهو‭ ‬نجل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬جونيتشيرو‭ ‬كويزومي‭. ‬

وتبدو‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬المرجّحة‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬إيشيبا‭ ‬إلى‭ ‬ترؤس‭ ‬حكومة‭ ‬أقلية‭ ‬إذ‭ ‬يُنظر‭ ‬إلى‭ ‬المعارضة‭ ‬المنقسمة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬خاص‭ ‬بها،‭ ‬بحسب‭ ‬المحللين‭. ‬وأفاد‭ ‬إيشيبا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يفكّر‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬أوسع‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طوكيو‭ ‬يو‭ ‬أوشياما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تجاهل‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬متحالفين‭ ‬مع‭ (‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭) ‬آبي‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬إيشيبا،‭ ‬لذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغلوا‭ ‬الفرصة‭ ‬للانتقام‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬مقاعد‭ ‬الحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬قد‭ ‬يختارون‭ ‬المسار‭ ‬الأكثر‭ ‬أخلاقية‭ ‬ويدعموا‭ ‬إيشيبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‮»‬‭.‬