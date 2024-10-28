يومي الجمعة والسبت..جماهير سباق البحرين للتحمل مدعوون لتواقيع السائقين وجولة ممرات الصيانة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تدعو حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» جماهير وزوار سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز الذي سينطلق نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 نوفمبر، لحضور عدد من الفعاليات المخصصة لهم وأبرزها تواقيع سائقي البطولة العالمية للتحمل وفعاليات البادوك المفتوح وجولة ممرات الصيانة.
سيتمكن الجماهير ومحبي رياضة السيارات من خلا الفعاليات المقدمة لهم من فرصة لقاء بعض من أعظم نجوم رياضة السيارات، ومن بينهم أبطال العالم في ضمن بطولة العالم للتحمل وكذلك الفورمولا وان وغيرها من بطولات الاتحاد الدولي للسيارات، وأبرزهم بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا وان جنسون باتون، وأسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي، والفائز بالجائزة الكبرى روبرت كوبيكا، بالإضافة إلى السائقين النجوم سيباستيان بويمي، وجان إريك فيرن، ونيك دي فريس، وستوفيل فاندورن. وستنطلق فعاليات تواقيع سائقي البطولة العالمية للتحمل وجولة ممرات الصيانة، الفعاليات التي يعشقها محبي وجماهير رياضة السيارات يوم السباق يوم السبت الموافق 2 نوفمبر، وتبدأ جولة ممرات الصيانة لجميع فرق البطولة العالمية من 11:45 صباحاً مساء وتستمر لـ50 دقيقة، أما حصة تواقيع سائقي البطولة العالمية للتحمل فتبدأ في 11:50 صباحاً وتستمر نصف ساعة. وخلال الفعاليتين سيتمكن الجماهير من الاستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق والالتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم في يوم السباق العالمي، إلى جانب استمتاع زوار المهرجان بفعاليات البادوك المفتوح، ويتميز سباق البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن حاملي تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في منطقة البادوك المفتوحة.
تفتح حلبة البحرين الدولية أبوابها للجماهير يومي الجمعة والسبت من 10:30 صباحاً لحضور سباق البحرين للتحمل 8 ساعات التابعة للبطولة العالمية للتحمل، وتدعو الحلبة الجميع للحضور والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة ومتكاملة بين السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة.
وكما عودتكم حلبة البحرين الدولية بإثارة الفعاليات أيضا خارج المضمار فسينطلق جدول حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث ستكون المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي ممتلئة بالعديد من الفرق الاستعراضية العالمية التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها الاستعراضية المثيرة.
إلى جانب وجود العجلة الدوارة العملاقة التي يعشقها جماهيرنا، كما ستجوب المنطقة الترفيهية العديد من الفرق المتجولة القادمة من مختلف أنحاء العالم لترفيه جماهير وزوار السباق العالمي وأبرزها فرقة الشطرنج، لاعبي الأداء، طوال القامة والذين سيكونون فرصة مثالية لالتقاط الكثير من الصور التذكارية، عازف الطبول ورسامي الوجوه للأطفال، سيكون هناك فعالية تناسب جميع أفراد العائلة.
وسيكون للأطفال نصيبا وافرا من الفعاليات الترفيهية خلال يومي السباق من الصباح وحتى المساء في المنطقة الترفيهية، فقد تم تخصيص منطقة كبيرة لهم وأبرز الفعاليات المقدمة لهم العروض المسرحية وعروص «سبيس جام» لذا سيستمتع الأطفال الصغار بجدول حافل من الترفيه والمتعة.
بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية، حيث يعرض نادي البحرين للسيارات بعض من أندر السيارات الكلاسيكية فلا تفوت رؤيتها خلال السباق. إلى جانب توفر العديد من الخدمات الأساسية كمحلات الأطعمة والمشروبات طول يومي السباق، لذا ستكون فعالية عائلية متكاملة فلا تفوتوا حضورها والاستمتاع بها.
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