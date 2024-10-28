يومي الجمعة والسبت..جماهير سباق البحرين للتحمل مدعوون لتواقيع السائقين وجولة ممرات الصيانة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر،‭ ‬لحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬وأبرزها‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬وفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭.‬

سيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلا‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬لقاء‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬وكذلك‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬وأبرزهم‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬جنسون‭ ‬باتون،‭ ‬وأسطورة‭ ‬الموتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬فالنتينو‭ ‬روسي،‭ ‬والفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬روبرت‭ ‬كوبيكا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السائقين‭ ‬النجوم‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي،‭ ‬وجان‭ ‬إريك‭ ‬فيرن،‭ ‬ونيك‭ ‬دي‭ ‬فريس،‭ ‬وستوفيل‭ ‬فاندورن‭. ‬وستنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة،‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬محبي‭ ‬وجماهير‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وتبدأ‭ ‬جولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬11‭:‬45‭ ‬صباحاً‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬لـ50‭ ‬دقيقة،‭ ‬أما‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬فتبدأ‭ ‬في‭ ‬11‭:‬50‭ ‬صباحاً‭ ‬وتستمر‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭. ‬وخلال‭ ‬الفعاليتين‭ ‬سيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمتاع‭ ‬زوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح،‭ ‬ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭.‬

تفتح‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬لحضور‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬التابعة‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل،‭ ‬وتدعو‭ ‬الحلبة‭ ‬الجميع‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬مميزة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬بين‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬الموجهة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

وكما‭ ‬عودتكم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بإثارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬أيضا‭ ‬خارج‭ ‬المضمار‭ ‬فسينطلق‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬ممتلئة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بعروضها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬كما‭ ‬ستجوب‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتجولة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لترفيه‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬وأبرزها‭ ‬فرقة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬لاعبي‭ ‬الأداء،‭ ‬طوال‭ ‬القامة‭ ‬والذين‭ ‬سيكونون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لالتقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬عازف‭ ‬الطبول‭ ‬ورسامي‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

وسيكون‭ ‬للأطفال‭ ‬نصيبا‭ ‬وافرا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬وحتى‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭ ‬وعروص‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬جام‮»‬‭ ‬لذا‭ ‬سيستمتع‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭ ‬والمتعة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬حيث‭ ‬يعرض‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أندر‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬فلا‭ ‬تفوت‭ ‬رؤيتها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬كمحلات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬طول‭ ‬يومي‭ ‬السباق،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬متكاملة‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضورها‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بها‭.‬