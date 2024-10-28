الحلبة تكشف الترتيب العام لفئة الصانعين في بطولة العالم لسباقات التحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مع‭ ‬بقاء‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬دعونا‭ ‬نلقي‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬المتصدرة‭ ‬للبطولة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬جولتها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تتصدّر‭ ‬بورش‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بُطولة‭ ‬الصانِعين‭ ‬برصيد‭ ‬161‭ ‬نُقطة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬سياراتها‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬سباقات‭: ‬قطر‭ ‬وبلجيكا‭ ‬واليابان،‭ ‬إضافةً‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬إيطاليا‭ ‬والبرازيل،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬بورشه‭ ‬ظهر‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جولات‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

يحتل‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬151‭ ‬نُقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بثلاثة‭ ‬سباقات‭: ‬إيطاليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬وأمريكا،‭ ‬إضافةً‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬لومان،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬هنالك‭ ‬فريق‭ ‬فيراي‭ ‬مع‭ ‬134‭ ‬نُقطة‭: ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬‮«‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬لومان‮»‬‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جولتي‭ ‬بلجيكا‭ ‬وأمريكا‭. ‬يحتل‭ ‬فريق‭ ‬ألبين‭ ‬الفِرنسي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬52‭ ‬نُقطة،‭ ‬وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لهم‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬6‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬فوجي‮»‬‭. ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬49‭ ‬نُقطة،‭ ‬وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لهم‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬اليابان‭.‬

يقبع‭ ‬فريق‭ ‬بيجو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نُقطة‭ ‬فقط،‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لهم‭ ‬كانت‭ ‬إنهاء‭ ‬سباق‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬ومع‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يُحققوا‭ ‬أي‭ ‬فوزٍ‭ ‬أو‭ ‬منصة‭ ‬تتويج‭ ‬فإنه‭ ‬يُحسب‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬تصل‭ ‬لخطّ‭ ‬النهاية‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم،‭ ‬باستثناء‭ ‬جولة‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬أنهته‭ ‬في‭ ‬مركزٍ‭ ‬خارج‭ ‬النقاط‭. ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يدرس‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬تحديات‭ ‬لسيارته‭ ‬‮«‬8×9‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬فريق‭ ‬كاديلاك‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نُقطة،‭ ‬وكانت‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لهم‭ ‬إنهاء‭ ‬جولة‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬يحتل‭ ‬فريق‭ ‬لامبورغيني‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نُقطة‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬سيارات‭ ‬الفريق‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬فقط‭. ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إيسوتّا‭ ‬فراشيني‮»‬‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬نُقطة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬أعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬البُطولة‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬

في‭ ‬بُطولة‭ ‬الفرق‭ ‬الخاصة،‭ ‬حسم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جوتا‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬بُطولة‭ ‬الفرق‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬‮«‬963‮»‬‭ ‬رقم‭ ‬12،‭ ‬حيث‭ ‬سجَّل‭ ‬165‭ ‬نُقطة،‭ ‬وفوزها‭ ‬بلقب‭ ‬فئتها‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭: ‬قطر‭ ‬وبلجيكا‭ ‬ولومان‭ ‬واليابان‭. ‬يليه‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬أيه‭ ‬أف‭ ‬كورسي‮»‬‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬‮«‬499‭ ‬بيه‮»‬‭ ‬رقم‭ ‬83،‭ ‬برصيد‭ ‬122‭ ‬نُقطة‭: ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بجولتي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وأمريكا‭ ‬في‭ ‬فئتها‭.‬

يقبع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬يُشارك‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬‮«‬963‮»‬‭ ‬رقم‭ ‬99،‭ ‬وبحوزته‭ ‬116‭ ‬نُقطة،‭ ‬مع‭ ‬صعودها‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬سباقات‭ ‬ضمن‭ ‬فئتها‭. ‬تحتل‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جوتا‮»‬‭ ‬الثانية‭ ‬رقم‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بورشه‭ ‬‮«‬963‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬115‭ ‬نُقطة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بجولة‭ ‬البرازيل،‭ ‬وإنهاء‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئتها‭.‬

الآن‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ندعوكم‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭.‬







