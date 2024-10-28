الحلبة تكشف الترتيب العام لفئة الصانعين في بطولة العالم لسباقات التحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مع بقاء أيام قليلة على انطلاق سباق البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل دعونا نلقي نظرة على الفرق المتصدرة للبطولة قبل انطلاق جولتها الأخيرة، حيث تتصدّر بورش المركز الأول في بُطولة الصانِعين برصيد 161 نُقطة بعد تسجيل سياراتها الفوز بثلاثة سباقات: قطر وبلجيكا واليابان، إضافةً للمركز الثاني في سباقي إيطاليا والبرازيل، علمًا أن اسم بورشه ظهر ضمن المراكز الخمسة الأولى في جميع جولات الموسم حتى الآن.
يحتل فريق تويوتا المركز الثاني برصيد 151 نُقطة، وذلك بعد فوزها بثلاثة سباقات: إيطاليا والبرازيل وأمريكا، إضافةً للمركز الثاني في جولة لومان، والمركز الثالث في قطر.
في المركز الثالث هنالك فريق فيراي مع 134 نُقطة: وذلك بعد فوزه بسباق «24 ساعة في لومان» إضافةً إلى المركز الثاني في جولتي بلجيكا وأمريكا. يحتل فريق ألبين الفِرنسي المركز الرابع مع 52 نُقطة، وكانت أفضل نتيجة لهم تحقيق المركز الثالث في جولة اليابان «6 ساعات في فوجي». يحتل المركز الخامس فريق «بي إم دبليو» برصيد 49 نُقطة، وكانت أفضل نتيجة لهم المركز الثاني في جولة اليابان.
يقبع فريق بيجو في المركز السادس برصيد 34 نُقطة فقط، أفضل نتيجة لهم كانت إنهاء سباق اليابان في المركز الرابع، ومع أنهم لم يُحققوا أي فوزٍ أو منصة تتويج فإنه يُحسب لهم أن إحدى سياراتهم في الأقل تصل لخطّ النهاية ضمن النقاط في جميع سباقات الموسم، باستثناء جولة قطر التي أنهته في مركزٍ خارج النقاط. علمًا أن الفريق يدرس تقديم حزمة تحديات لسيارته «8×9» في الموسم المقبل.
في المركز السابع فريق كاديلاك برصيد 30 نُقطة، وكانت أفضل نتيجة لهم إنهاء جولة أمريكا في المركز الثالث. يحتل فريق لامبورغيني المركز الثامن برصيد 11 نُقطة فقط، حيث وصلت سيارات الفريق ضمن النقاط في ثلاث جولات فقط. في المركز التاسع فريق «إيسوتّا فراشيني» الإيطالي، الذي لم يتمكّن من تسجيل أي نُقطة، علمًا بأنه أعلن انسحابه من البُطولة بعد الجولة الخامسة.
في بُطولة الفرق الخاصة، حسم فريق «جوتا» البريطاني بُطولة الفرق الخاصة مع سيارة بورشه «963» رقم 12، حيث سجَّل 165 نُقطة، وفوزها بلقب فئتها في أربع جولات: قطر وبلجيكا ولومان واليابان. يليه فريق «أيه أيه أف كورسي» الإيطالي في سيارة فيراري «499 بيه» رقم 83، برصيد 122 نُقطة: وذلك بعد فوزها بجولتي إيطاليا وأمريكا في فئتها.
يقبع فريق «بروتون كومبيتيشن» في المركز الثالث، حيث يُشارك في سيارة بورشه «963» رقم 99، وبحوزته 116 نُقطة، مع صعودها منصة التتويج في ست سباقات ضمن فئتها. تحتل سيارة فريق «جوتا» الثانية رقم 38 من طراز بورشه «963» المركز الرابع برصيد 115 نُقطة، بعد فوزها بجولة البرازيل، وإنهاء أربع جولات أخرى في المركز الثاني في فئتها.
الآن مع انطلاق سباق البحرين للتحمل 8 ساعات في عطلة نهاية الأسبوع، ندعوكم إلى حضور السباق الختامي للبطولة والاستمتاع بجدول حافل بالسباقات الدولية والفعاليات الترفيهية العائلية.
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