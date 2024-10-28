15 سائقا في افتتاحية بطولة بورش كاريرا الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
من المقرر أن ينطلق 15 سائقًا من مختلف أنحاء العالم على خط الانطلاق في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط لموسم 2024-2025، التي تنطلق كسباق مساند لسباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 نوفمبر.
وسينطلق خلال سباق البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أولى جولات بطولة تحدي كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند، وتعتبر هذه البطولة التي يديرها فريق ليكنر ريسنغ، حلبة البحرين الدولية موطنا لها حيث انطلقت منها، وتواصل البطولة في موسمها السادس عشر وبـ6 جولات في تقويمها لهذا الموسم وجولتين منها تنطلق في حلبة البحرين الدولية.
وانطلقت البطولة في عام 2009، وحتى الآن تعتبر البطولة الأمثل للمواهب الإقليمية، وعلى مر السنين أصبحت البطولة واحدة من أكثر البطولات احترافية ونجاحًا في الشرق الأوسط، ويتنافس المشاركون في سيارات بورش 911 جي تي 3 (النوع 992)، ما يضمن تكافؤ الفرص حيث تكون المهارة والاستراتيجية في غاية الأهمية، وذلك ضمن 3 فئات للبطولة أبرزها فئة المحترفين، ProAm وفئة ماسترز.
وأبرز المشاركين ضمن فئة المحترفين في الجولة الأولى ومن ألمانيا جين ساتيك، وتوماس كيفر وجيمس ويلز بالإضافة إلى البريطاني كولين بونيغاوزن.
وتشمل قائمة المتنافسين في فئة ProAm كلاً من الألماني سورين سبرينج، والبريطاني أنجوس وايتسايد، والبلغارية ألكسندرا فاتيفا، والإماراتي سيف العامري، والثنائي السعودي سعود آل سعود وخالد الأحمدي.
ويكتمل جدول الترتيب بمشاركات المتنافسين في فئة الماسترز، بما في ذلك السويدي أندرو كريستر، والكندي مارك توماس، والبلغاري مايك مين، والياباني بانكسي، وبيتر بريكا من جمهورية التشيك.
وسيتنافس العامري، وآل سعود، والأحمدي أيضاً على لقب دول الخليج، بينما سيتنافس ستياك، وواليس، وبونيغاوزن، وفاتيفا، وآل سعود على لقب أفضل مبتدئ.
وستشمل منافسات الجولة الافتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع في بطولة العالم للتحمل حصتين للتجارب الحرة في 31 أكتوبر، وستتبعها التأهيلات والسباق الأول من 12 لفة في 1 نوفمبر، ثم السباق الثاني من 12 لفة في 2 نوفمبر.
وستعود البطولة إلى حلبة البحرين الدولية للجولة الخامسة من هذا الموسم، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أبريل من العام المقبل وكسباق مساند لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان 2025.
وجدير بالذكر أن حلبة البحرين الدولية أطلقت للعام الثالث على التوالي مبادرة رائدة في مجالات الاستدامة وذلك من خلال تواصل مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة؛ حيث سيتم التبرع بنسبة سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من بابكو إنرجيز لدعم عدد من المشاريع البيئية المحلية، وستمول هذه المبادرة برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويسهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
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