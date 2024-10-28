15 سائقا في افتتاحية بطولة بورش كاريرا الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬15‭ ‬سائقًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬كسباق‭ ‬مساند‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وسينطلق‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كسباق‭ ‬مساند،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬فريق‭ ‬ليكنر‭ ‬ريسنغ،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬منها،‭ ‬وتواصل‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬وبـ6‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬تقويمها‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬وجولتين‭ ‬منها‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وانطلقت‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬تعتبر‭ ‬البطولة‭ ‬الأمثل‭ ‬للمواهب‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬أصبحت‭ ‬البطولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البطولات‭ ‬احترافية‭ ‬ونجاحًا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويتنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬بورش‭ ‬911‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬3‭ (‬النوع‭ ‬992‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬المهارة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬3‭ ‬فئات‭ ‬للبطولة‭ ‬أبرزها‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬ ProAm ‭ ‬وفئة‭ ‬ماسترز‭.‬

وأبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ومن‭ ‬ألمانيا‭ ‬جين‭ ‬ساتيك،‭ ‬وتوماس‭ ‬كيفر‭ ‬وجيمس‭ ‬ويلز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البريطاني‭ ‬كولين‭ ‬بونيغاوزن‭.‬

وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬المتنافسين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ ProAm ‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬سورين‭ ‬سبرينج،‭ ‬والبريطاني‭ ‬أنجوس‭ ‬وايتسايد،‭ ‬والبلغارية‭ ‬ألكسندرا‭ ‬فاتيفا،‭ ‬والإماراتي‭ ‬سيف‭ ‬العامري،‭ ‬والثنائي‭ ‬السعودي‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وخالد‭ ‬الأحمدي‭.‬

ويكتمل‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بمشاركات‭ ‬المتنافسين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الماسترز،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السويدي‭ ‬أندرو‭ ‬كريستر،‭ ‬والكندي‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬والبلغاري‭ ‬مايك‭ ‬مين،‭ ‬والياباني‭ ‬بانكسي،‭ ‬وبيتر‭ ‬بريكا‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭.‬

وسيتنافس‭ ‬العامري،‭ ‬وآل‭ ‬سعود،‭ ‬والأحمدي‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بينما‭ ‬سيتنافس‭ ‬ستياك،‭ ‬وواليس،‭ ‬وبونيغاوزن،‭ ‬وفاتيفا،‭ ‬وآل‭ ‬سعود‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬مبتدئ‭.‬

وستشمل‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬حصتين‭ ‬للتجارب‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وستتبعها‭ ‬التأهيلات‭ ‬والسباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ثم‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وستعود‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وكسباق‭ ‬مساند‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة؛‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭. ‬