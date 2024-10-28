الاتحاد والحالة في أبرز مواجهات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الثلاثاء الجولة الخامسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب اتحاد الريف مع الاتفاق على ملعب مدينة حمد، ويواجه الاتحاد نظيره الحالة على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، في حين يلتقي الحد مع قلالي على ملعب نادي النجمة.
ويشير الترتيب العام قبل انطلاقة هذه الجولة إلى تصدر الاتحاد برصيد 12 نقاط، والحالة ثانيا برصيد 10 نقاط، والبديع ثالثا برصيد 10 نقاط، والبسيتين رابعا برصيد 9 نقاط، والحد خامسا برصيد 7 نقاط، وأم الحصم سادسا برصيد 6 نقاط، وبوري سابعا برصيد 4 نقاط، ومدينة عيسى ثامنا برصيد 4 نقاط، والاتفاق تاسعا برصيد نقطتين، وقلالي عاشرا برصيد نقطتين، واتحاد الريف في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، وفي قاع الترتيب التضامن من دون رصيد من النقاط.
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