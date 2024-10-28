الاتحاد والحالة في أبرز مواجهات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ويواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬نظيره‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬الحد‭ ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقاط،‭ ‬والحالة‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬والبديع‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬والبسيتين‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬والحد‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وبوري‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والاتفاق‭ ‬تاسعا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬وقلالي‭ ‬عاشرا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وفي‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬







































