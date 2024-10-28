10 نوفمبر موعداً لنهائي بطولة المملكة لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حددت اللجنة المنظمة لبطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين والتي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، يوم العاشر من نوفمبر القادم وعند الساعة السادسة مساءً موعداً لإقامة المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام بين فريقي مركز تمكين شباب السنابس ومركز تمكين شباب أبوقوة على ملعب أبوقوة الذي احتضن جميع مباريات البطولة.
وسيحظى النهائي بحضور واهتمام كبير من وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم.
وبدأت اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير للمباراة النهائية وجعلها حدثاً رياضياً وشبابياً كبيراً، إذ تم تجهيز الدعوات لكبار الحضور وكذلك عقد عدة اجتماعات مع اللجان المختلفة كي يكون النهائي على أعلى مستوى من جميع النواحي.
وتتمنى اللجنة المنظمة التوفيق للفريقين المتأهلين للنهائي وهما السنابس وأبوقوة وطالبتهما بالإعداد الجيد للنهائي كي يقدما أفضل مستوى ويثبتا تطور البطولة وتوفر المواهب الكروية فيها، وقدمت اللجنة شكرها الجزيل للفرق العشرة الأخرى التي شاركت وأظهرت حساً تنافسياً رياضياً مميزاً.
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