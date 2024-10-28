10 نوفمبر موعداً لنهائي بطولة المملكة لجيل الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حددت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬وعند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬موعداً‭ ‬لإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السنابس‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أبوقوة‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬

وسيحظى‭ ‬النهائي‭ ‬بحضور‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وجعلها‭ ‬حدثاً‭ ‬رياضياً‭ ‬وشبابياً‭ ‬كبيراً،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الدعوات‭ ‬لكبار‭ ‬الحضور‭ ‬وكذلك‭ ‬عقد‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬

وتتمنى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬التوفيق‭ ‬للفريقين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للنهائي‭ ‬وهما‭ ‬السنابس‭ ‬وأبوقوة‭ ‬وطالبتهما‭ ‬بالإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للنهائي‭ ‬كي‭ ‬يقدما‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ويثبتا‭ ‬تطور‭ ‬البطولة‭ ‬وتوفر‭ ‬المواهب‭ ‬الكروية‭ ‬فيها،‭ ‬وقدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬شكرها‭ ‬الجزيل‭ ‬للفرق‭ ‬العشرة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬وأظهرت‭ ‬حساً‭ ‬تنافسياً‭ ‬رياضياً‭ ‬مميزاً‭.‬



