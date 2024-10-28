منفردي يحقق المركز الأول في بطولة العالم للجوجيستو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لألعاب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ (‬الجوجيستو‭)‬،‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬سينا‭ ‬منفردي‭ ‬الموظف‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬وزن‭ ‬77‭ ‬كيلو‭ ‬بدون‭ ‬بدلة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬ضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجوجيستو،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬اليونان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬27‭-‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬وتعليمات‭ ‬معاليه‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بمستويات‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬بالوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الرياضيين‭ ‬وإعدادهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬لهم،‭ ‬مثمناً‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬للفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضمن‭ ‬خطته‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬الخياط‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تمتع‭ ‬به‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬واستعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬اللاعب،‭ ‬مما‭ ‬أهله‭ ‬للفوز‭ ‬بهذا‭ ‬المركز‭ ‬وتشريفه‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬



