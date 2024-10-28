منفردي يحقق المركز الأول في بطولة العالم للجوجيستو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق لاعب فريق وزارة الداخلية لألعاب الدفاع عن النفس (الجوجيستو)، المدرب علي سينا منفردي الموظف بوزارة الداخلية المركز الأول تحت وزن 77 كيلو بدون بدلة، وذلك خلال مشاركته ضمن المنتخب البحريني للدفاع عن النفس في بطولة العالم للجوجيستو، التي أقيمت فعالياتها في جمهورية اليونان خلال الفترة 27-28 أكتوبر 2024.
وبهذه المناسبة، أعرب العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام عن خالص تهانيه للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة هذا الانجاز الذي يضاف إلى إنجازات الفريق، مؤكداً أن تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء بفضل دعم وتعليمات معاليه وحرصه على النهوض بمستويات الفرق الرياضية بالوزارة من خلال تأهيل الرياضيين وإعدادهم وتوفير المعسكرات التدريبية لهم، مثمناً المتابعة المستمرة للفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لكافة الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته الرياضية، والتي تهدف إلى رفع القدرات البدنية لمنتسبي الأمن العام.
وأشاد العميد الخياط بالأداء المتميز الذي تمتع به لاعب الفريق، الأمر الذي يعكس كفاءة واستعداد وجاهزية اللاعب، مما أهله للفوز بهذا المركز وتشريفه للبحرين في هذه المحافل الرياضية الدولية.
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