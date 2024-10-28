عيسى بن علي يزور ملاعب جولة البحرين العالمية 3X3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
زار سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية لكرة السلة 3 x 3 الموقع الذي ستقام عليه الجولة العالمية التي ستنطلق يومي 1 و2 نوفمبر القادم وذلك بالمرفأ المالي بمنطقة المنامة بحضور د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعلاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وعدد من المسؤولين وممثلي الاتحاد الدولي والاتحاد البحريني لكرة السلة والشركات الراعية ووسائل الإعلام.
وقام سموه بجولة تفقدية في أرجاء الموقع الذي تم تشييد الملاعب عليه وجميع الخدمات والمرافق الإدارية والخدمية لاستضافة الجولة العالمية لكرة السلة 3 x 3 التي ستقام لثاني مرة على التوالي على أرض مملكة البحرين، حيث اطلع سموه على آخر ما وصلت إليه مراحل العمل والإنجاز في المشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول ما تم تنفيذه.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أهمية تهيئة كل التجهيزات في ملعب البطولة ليكون جاهزا مع تقديم كل التسهيلات والخدمات التي تجتذب الجماهير والعمل على تنفيذ كافة الأمور اللوجستية الأخرى، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان العاملة في سبيل إتمام كافة الترتيبات في الملعب الذي سيكون بمثابة تحفة رياضية عصرية.
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