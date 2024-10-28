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عيسى بن علي يزور ملاعب جولة البحرين العالمية 3X3

10/28/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

زار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬ستقام‭ ‬عليه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬وذلك‭ ‬بالمرفأ‭ ‬المالي‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعلاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وقام‭ ‬سموه‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشييد‭ ‬الملاعب‭ ‬عليه‭ ‬وجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬الإدارية‭ ‬والخدمية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬لثاني‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مراحل‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬تهيئة‭ ‬كل‭ ‬التجهيزات‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬البطولة‭ ‬ليكون‭ ‬جاهزا‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تجتذب‭ ‬الجماهير‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬اللوجستية‭ ‬الأخرى،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إتمام‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬تحفة‭ ‬رياضية‭ ‬عصرية‭.‬


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