د. عسكر: الاستعداد للحدث العالمي يسير بحسب المخطط له

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أفاد‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بأن‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬أنجز‭ ‬بشأن‭ ‬تجهيز‭ ‬الموقع‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬سيستقبل‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭.‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬للموقع‭ ‬المذكور‭ ‬بحضور‭ ‬المسؤولين‭ ‬بغية‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭.‬

وتابع‭ ‬د‭. ‬عسكر‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مرسوم‭ ‬له‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الشرح‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬إليه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنشأة‭ ‬ستكتمل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬وستكون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭.‬

وعن‭ ‬جديد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬إن‭ ‬المنشأة‭ ‬تشيد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬خاصة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬كل‭ ‬متطلبات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ليتسنى‭ ‬للحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بالصورة‭ ‬المرسومة‭ ‬والمتوقعة‭ ‬له‭.‬

ولفت‭ ‬د‭. ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مفاجآت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إخراج‭ ‬البطولة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬والمتابعين‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬محليا‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬عريضة‭ ‬مساندة،‭ ‬وأن‭ ‬حضور‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لمحبي‭ ‬اللعبة‭ ‬ومتابعيها‭.‬

وأبدى‭ ‬د‭. ‬عسكر‭ ‬امتنانه‭ ‬للشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللذين‭ ‬يبديهما‭ ‬لكل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭: ‬والشكر‭ ‬كذلك‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬سعيه‭ ‬الدؤوب،‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬لتشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬وزارات‭ ‬المملكة‭.‬