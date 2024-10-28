د. عسكر: الاستعداد للحدث العالمي يسير بحسب المخطط له

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب علي ميرزا
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أفاد د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بأن الاستعداد لاستقبال الحدث الرياضي العالمي ممثلا في الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة يسير وفق المخطط له عبر ما أنجز بشأن تجهيز الموقع الكائن في منطقة المرفأ المالي الذي سيستقبل الحدث الرياضي الكبير.
وكان الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قد قام صباح الأمس بجولة تفقدية للموقع المذكور بحضور المسؤولين بغية الوقوف على سير العمل وما تم إنجازه.
وتابع د. عسكر أن الأمور تسير بحسب ما هو مرسوم له عطفا على الشرح من المعنيين والذي تم الاستماع إليه، لافتا إلى أن المنشأة ستكتمل خلال الأيام المقبلة، وستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحدث الرياضي العالمي.
وعن جديد هذه النسخة قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة إن المنشأة تشيد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة بحسب معايير خاصة، مؤكدا حرص سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على عرض كل متطلبات البطولة على سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ليتسنى للحدث الرياضي أن يظهر بالصورة المرسومة والمتوقعة له.
ولفت د. عسكر إلى أن هناك مفاجآت على مستوى إخراج البطولة، فضلا عن الجوائز التي تنتظر الحضور من الجماهير والمتابعين لأن هذا يصب في صالح الحدث الرياضي وخاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن كرة السلة محليا يقف وراءها قاعدة جماهيرية عريضة مساندة، وأن حضور النجوم في البطولة فرصة لمحبي اللعبة ومتابعيها.
وأبدى د. عسكر امتنانه للشيخ عيسى عطفا على المتابعة والاهتمام اللذين يبديهما لكل صغيرة وكبيرة في مثل هذه المناسبات.
وختم قائلا: والشكر كذلك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على سعيه الدؤوب، وتذليل كل الصعوبات لتشجيع السياحة الرياضية من خلال توجيه وزارات المملكة.
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