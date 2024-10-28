الأهلي يلتقي السيب العماني اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي اليوم الثلاثاء فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع منافسه فريق السيب العماني، عند الساعة السابعة مساءً على ملعب السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
ويدخل الأهلي اللقاء برصيد نقطة واحدة تحصل عليها بعد تعادله دون أهداف مع هلال القدس الفلسطيني بالجولة الأولى، في حين أن منافسه السيب العماني تصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على الفتوة السوري بخماسية نظيفة.
ومن المتوقع أن يخوض الفريقان مواجهة قوية وصعبة للغاية، والأهلي يحتاج الفوز في المباراة وكسب نقاطها، بينما يتسلح السيب بالأرض والجمهور وبهجومه القوي الذي تمكن من تسجيل غزارة تهديفية في مباراته السابقة.
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