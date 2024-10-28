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الأهلي يلتقي السيب العماني اليوم

10/28/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السيب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬هلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الفتوة‭ ‬السوري‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬الفريقان‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬والأهلي‭ ‬يحتاج‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وكسب‭ ‬نقاطها،‭ ‬بينما‭ ‬يتسلح‭ ‬السيب‭ ‬بالأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬وبهجومه‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬غزارة‭ ‬تهديفية‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬السابقة‭.‬

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