التعادل السلبي يخيّم على مواجهة المنامة والرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت الجولة الرابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز بتعادل فريقي المنامة مع الرفاع بالنتيجة السلبية من دون أهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، وبهذه النتيجة رفع المنامة رصيده إلى نقطتين تبقيه في المركز الحادي عشر، وفي المقابل رفع الرفاع رصيده إلى 4 نقاط تبقيه في المركز السابع.
وشهدت مجريات اللقاء إهدار الفرص من الفريقين، وتألق حارس المنامة رضا بهرام الذي نجح في التصدي لركلة جزاء سددها لاعب الرفاع فينيسيوس فارجاس عند الدقيقة (26)، ولم يتمكن الفريقان من إحراز أية أهداف طوال المواجهة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.
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