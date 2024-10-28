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التعادل السلبي يخيّم على مواجهة المنامة والرفاع

10/28/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بتعادل‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬تبقيه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬تبقيه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وشهدت‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬الفريقين،‭ ‬وتألق‭ ‬حارس‭ ‬المنامة‭ ‬رضا‭ ‬بهرام‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬سددها‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فارجاس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬26‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريقان‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬أية‭ ‬أهداف‭ ‬طوال‭ ‬المواجهة،‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

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