عودة موسيالا تحفز بايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): يتطلع بايرن ميونخ للاستفادة من فوزه العريض على بوخوم بنتيجة 5/صفر في الدوري الألماني لكرة القدم، وعودة لاعبه جمال موسيالا في تعزيز فرصه عند مواجهة ماينز في كأس ألمانيا، مساء غد الأربعاء.
ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي في عداد مرات الفوز بكأس ألمانيا برصيد 20 مرة، لكن يرجع آخرها الى عام 2020.
وبعدها ودع بايرن ميونخ البطولة من دور الثمانية مرة واحدة، وخرج ثلاث مرات من الدور الثاني آخرها أمام ساربروكن أحد أندية الدرجة الثالثة في الموسم الماضي، وقبلها هولشتاين كيل من الدرجة الثانية في موسم 2020
/2021.
وقال كونراد لايمر لاعب وسط بايرن ميونخ بعد الفوز على بوخوم «لا نريد مصيرا مماثلا أمام ماينز، بل نريد التأهل للمباراة النهائية في برلين، فالخروج المبكر من الكأس مثلما حدث في الموسم الماضي لم يكن أمرا ممتعا».
وأضاف لايمر «مقتنع تماما بعدم الحاجة إلى تغيير خطة اللعب التي يعتمد عليها المدرب فينسنت كومباني». وثارت الشكوك حول خطة اللعب بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، وقبلها خسارة أخرى أمام أستون فيلا.
وتابع أن خطة اللعب ستكون ناجحة في المباريات الكبرى إذا واصل اللاعبون الأداء بقوة مثلما كان الحال في بداية الموسم.
من جانبه قال موسيالا «نريد القيام بخطوة للأمام في كل مباراة، لنكون في أفضل وضع بالنصف الثاني من الموسم، ونسعى للاستفادة من هذا الفوز العريض في مواصلة الأداء بقوة في المباريات القادمة».
وتعافى موسيالا من إصابة في الفخذ أبعدته ثلاثة أسابيع عن الملاعب، وسجل هدفا في بوخوم، وهو الثالث له بضربة رأس من أصل 37 هدفا في الدوري الألماني.
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