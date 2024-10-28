عودة موسيالا تحفز بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وعودة‭ ‬لاعبه‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصه‭ ‬عند‭ ‬مواجهة‭ ‬ماينز‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويحمل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬مرة،‭ ‬لكن‭ ‬يرجع‭ ‬آخرها‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وبعدها‭ ‬ودع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وخرج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬ساربروكن‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبلها‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2020‮

‬‭/‬2021‭.‬

وقال‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬مصيرا‭ ‬مماثلا‭ ‬أمام‭ ‬ماينز،‭ ‬بل‭ ‬نريد‭ ‬التأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬فالخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمرا‭ ‬ممتعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لايمر‭ ‬‮«‬مقتنع‭ ‬تماما‭ ‬بعدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‮»‬‭. ‬وثارت‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭ / ‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبلها‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬ستكون‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الكبرى‭ ‬إذا‭ ‬واصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأداء‭ ‬بقوة‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬موسيالا‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬القيام‭ ‬بخطوة‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬لنكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬وضع‭ ‬بالنصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬ونسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الأداء‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وتعافى‭ ‬موسيالا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬أبعدته‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬بوخوم،‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬بضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭.‬