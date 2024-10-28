Tuesday, 29 October 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة موسيالا تحفز بايرن

10/28/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وعودة‭ ‬لاعبه‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصه‭ ‬عند‭ ‬مواجهة‭ ‬ماينز‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا،‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويحمل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬مرة،‭ ‬لكن‭ ‬يرجع‭ ‬آخرها‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وبعدها‭ ‬ودع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وخرج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬ساربروكن‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبلها‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2020‮
‬‭/‬2021‭.‬

وقال‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬مصيرا‭ ‬مماثلا‭ ‬أمام‭ ‬ماينز،‭ ‬بل‭ ‬نريد‭ ‬التأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬فالخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمرا‭ ‬ممتعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لايمر‭ ‬‮«‬مقتنع‭ ‬تماما‭ ‬بعدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬فينسنت‭ ‬كومباني‮»‬‭. ‬وثارت‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭ / ‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وقبلها‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬اللعب‭ ‬ستكون‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الكبرى‭ ‬إذا‭ ‬واصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأداء‭ ‬بقوة‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬موسيالا‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬القيام‭ ‬بخطوة‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬لنكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬وضع‭ ‬بالنصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬ونسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الأداء‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وتعافى‭ ‬موسيالا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬أبعدته‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬بوخوم،‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬بضربة‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭.‬

MENAFN28102024000055011008ID1108826842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث