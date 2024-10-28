مارتينيز يلوم فريقه على الخسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): ألقى ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد باللوم على فريقه في تحمل سبب الخسارة أمام ويستهام يونايتد بنتيجة 1/2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وخسر مانشستر يونايتد بهدف سجله جارود بوين بركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتلقى الفريق خسارته الرابعة في أول تسع جولات، ويتراجع ترتيبه للمركز الرابع عشر.
وصرح ليساندرو عبر قناة مانشستر يونايتد التليفزيونية «أشعر بخيبة أمل، أكره الخسارة بهذه الطريقة، فهي ليس ما نريده في هذا النادي، لأن التوقعات كبيرة ونريد الفوز في كل مباراة».
أضاف المدافع الأرجنتيني «لكن علينا تقبل ما حدث، ونتعامل معه بجدية وصراحة ونواصل مشوارنا، فأنا متأكد تماما أن النادي سيصل للقمة، وسنبذل قصارى جهدنا لنضع مانشستر يونايتد في المكانة التي يستحقها».
وواصل «أنا محبط للغاية، لأننا نهدر الكثير من الفرص ثم نخسر، إنه أمر يصعب تقبله، ولكنه وارد في كرة القدم، يجب أن نكافح جميعا ونبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أنه بإمكاننا تقديم المزيد».
وأتم ليساندرو مارتينيز تصريحاته قائلا: «يجب أن ندرك أن كرة القدم لعبة ذهنية، لذا يجب الإيمان بأنفسنا حتى النهاية ونكون متعطشين للفوز، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، لكننا تراجعنا واستقبلنا هدفين في الشوط الثاني، ولم ننجح في العودة لنخسر بسيناريو محبط، حقا».
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