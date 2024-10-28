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مارتينيز يلوم فريقه على الخسارة

10/28/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ألقى‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬سبب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وخسر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬جارود‭ ‬بوين‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬ليتلقى‭ ‬الفريق‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تسع‭ ‬جولات،‭ ‬ويتراجع‭ ‬ترتيبه‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وصرح‭ ‬ليساندرو‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬التليفزيونية‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل،‭ ‬أكره‭ ‬الخسارة‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فهي‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نريده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي،‭ ‬لأن‭ ‬التوقعات‭ ‬كبيرة‭ ‬ونريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬تقبل‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬ونتعامل‭ ‬معه‭ ‬بجدية‭ ‬وصراحة‭ ‬ونواصل‭ ‬مشوارنا،‭ ‬فأنا‭ ‬متأكد‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬سيصل‭ ‬للقمة،‭ ‬وسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لنضع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬يستحقها‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬محبط‭ ‬للغاية،‭ ‬لأننا‭ ‬نهدر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬ثم‭ ‬نخسر،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬يصعب‭ ‬تقبله،‭ ‬ولكنه‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكافح‭ ‬جميعا‭ ‬ونبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لعبة‭ ‬ذهنية،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬الإيمان‭ ‬بأنفسنا‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ونكون‭ ‬متعطشين‭ ‬للفوز،‭ ‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكننا‭ ‬تراجعنا‭ ‬واستقبلنا‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ولم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬لنخسر‭ ‬بسيناريو‭ ‬محبط،‭ ‬حقا‮»‬‭.‬





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