مواجهة فولفسبورج بوابة دورتموند للتعويض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوجسبورج - (د ب أ): يدخل بوروسيا دورتموند مواجهته مع فولفسبورج اليوم الثلاثاء في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وسط إصابات عديدة في صفوفه، بالإضافة إلى تقديم الفريق أسوأ بداية في الدوري الألماني منذ عقد من الزمن، لكن نوري شاهين، المدير الفني للفرق، مازال يأمل في أن يعود فريقه للمسار الصحيح.
واضطر المهاجم جوليان ريرسون والمدافع فالديمار أنتون ولاعب الوسط مارسيل سابيتزر إلى الخروج في المباراة التي خسره الفريق 2/1 أمام أوجسبورج السبت، وتدور الكثير من علامات الاستفهام حول مشاركتهم في مباراة الكأس.
وقال شاهين للصحفيين أمس الإثنين: «ليس لديّ آمال عريضة حول جوليان ريرسون، بالنسبة لسابيتزر وفالديمار أنتون فإن كل ساعة ستكون مهمة، لن يتضح الأمر إلا حينما تنطلق المباراة إذا كانوا قادرين على المشاركة».
وسيغيب عن دورتموند فترة طويلة كل من كريم أديمي وجوليان دورانفيل ونيكلاس زوله وجيوفاني رينا ويان كوتو.
ورفض شاهين إلقاء اللوم على أساليب التدريب في الإصابات التي تعرض لها فريقه وقال: «إصابتهم مختلفة تماما، يمكننا الحديث عن احتمال حدوث خطأ ما إذا كان لدينا ثماني إصابات عضلية».
ورغم الإصابات التي ضربت فريقه، يأمل شاهين في أن ينجح دورتموند في مباراة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يمر فيه الفريقان بمرحلة سيئة.
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