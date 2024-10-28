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مواجهة فولفسبورج بوابة دورتموند للتعويض

10/28/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوجسبورج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يدخل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورج‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسط‭ ‬إصابات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الفريق‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬لكن‭ ‬نوري‭ ‬شاهين،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفرق،‭ ‬مازال‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬فريقه‭ ‬للمسار‭ ‬الصحيح‭.‬

واضطر‭ ‬المهاجم‭ ‬جوليان‭ ‬ريرسون‭ ‬والمدافع‭ ‬فالديمار‭ ‬أنتون‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مارسيل‭ ‬سابيتزر‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسره‭ ‬الفريق‭ ‬2‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬أوجسبورج‭ ‬السبت،‭ ‬وتدور‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬الاستفهام‭ ‬حول‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭.‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لديّ‭ ‬آمال‭ ‬عريضة‭ ‬حول‭ ‬جوليان‭ ‬ريرسون،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسابيتزر‭ ‬وفالديمار‭ ‬أنتون‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة،‭ ‬لن‭ ‬يتضح‭ ‬الأمر‭ ‬إلا‭ ‬حينما‭ ‬تنطلق‭ ‬المباراة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‮»‬‭.‬

وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬دورتموند‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كريم‭ ‬أديمي‭ ‬وجوليان‭ ‬دورانفيل‭ ‬ونيكلاس‭ ‬زوله‭ ‬وجيوفاني‭ ‬رينا‭ ‬ويان‭ ‬كوتو‭.‬

ورفض‭ ‬شاهين‭ ‬إلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬فريقه‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إصابتهم‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما،‭ ‬يمكننا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬خطأ‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬ثماني‭ ‬إصابات‭ ‬عضلية‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬فريقه،‭ ‬يأمل‭ ‬شاهين‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬فيه‭ ‬الفريقان‭ ‬بمرحلة‭ ‬سيئة‭.‬

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