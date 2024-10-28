Tuesday, 29 October 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يستضيف العين لحجز بطاقة نصف النهائي

10/28/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭).‬

ويستهل‭ ‬الأهلي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬بوصفه‭ ‬بطلا‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬العين‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لملاقاة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬بملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬بمباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والعين‭ ‬سيفوز‭ ‬بكأس‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬ومواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬كأس‭ ‬القارات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬أربع‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أعوام‭ ‬2006،‭ ‬2021،‭ ‬2022‭ ‬و2024‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يأتي‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬وسط‭ ‬نتائج‭ ‬متراجعة‭ ‬لبطل‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬1-1‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬كما‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وخسر‭ ‬من‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬4‭-‬2‭ ‬ومن‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬5‭-‬4‭.‬

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬المهدد‭ ‬بالإقالة‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬العالية‭ ‬المستوى‭ ‬والمهمة‭ ‬لدينا‭ ‬الإمكانات‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ (‬أمام‭ ‬الأهلي‭) ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬ثانوي‭ ‬دولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬بكامل‭ ‬جاهزيتنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬دفعه‭ ‬بالصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬بالدوري‭.‬

ويأمل‭ ‬العين‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بأحلام‭ ‬تكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬حين‭ ‬حصد‭ ‬فضية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

MENAFN28102024000055011008ID1108826839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث