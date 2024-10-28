الأهلي يستضيف العين لحجز بطاقة نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬ضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭).‬

ويستهل‭ ‬الأهلي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬بوصفه‭ ‬بطلا‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬العين‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لملاقاة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬بملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬بمباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والعين‭ ‬سيفوز‭ ‬بكأس‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬ومواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬كأس‭ ‬القارات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬أربع‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أعوام‭ ‬2006،‭ ‬2021،‭ ‬2022‭ ‬و2024‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يأتي‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬وسط‭ ‬نتائج‭ ‬متراجعة‭ ‬لبطل‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬أمام‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬1-1‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬كما‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وخسر‭ ‬من‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬4‭-‬2‭ ‬ومن‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬5‭-‬4‭.‬

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬المهدد‭ ‬بالإقالة‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬العالية‭ ‬المستوى‭ ‬والمهمة‭ ‬لدينا‭ ‬الإمكانات‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ (‬أمام‭ ‬الأهلي‭) ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬ثانوي‭ ‬دولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬بكامل‭ ‬جاهزيتنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬دفعه‭ ‬بالصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬بالدوري‭.‬

ويأمل‭ ‬العين‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بأحلام‭ ‬تكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬حين‭ ‬حصد‭ ‬فضية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬