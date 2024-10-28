الأهلي يستضيف العين لحجز بطاقة نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): يستقبل الأهلي المصري ضيفه العين الإماراتي اليوم الثلاثاء في قمة عربية على استاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا).
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة التي يشارك فيها بوصفه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان العين بطل دوري أبطال آسيا قد بدأ مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول 6-2 في سبتمبر الماضي.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بملعب لوسيل في قطر في 18 ديسمبر.
كما أعلن فيفا أن الفائز بمباراة الأهلي والعين سيفوز بكأس تحت مسمى «كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ»، بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.
ويخوض الأهلي المباراة على أمل تحقيق لقب عالمي جديد ومواصلة مشوار كأس القارات، بعد أن حصد الفريق الأحمر أربع ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية أعوام 2006، 2021، 2022 و2024.
على الجانب الآخر، يأتي العين إلى القاهرة وسط نتائج متراجعة لبطل آسيا في الفترة الماضية، حيث تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام متذيل الترتيب دبا الحصن 1-1 ليحتل المركز السادس، كما يحتل المركز الحادي عشر قبل الأخير في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنقطة وحيدة من 3 مباريات، حيث تعادل مع السد القطري 1-1 وخسر من الغرافة القطري 4-2 ومن الهلال السعودي 5-4.
وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو المهدد بالإقالة بعد التعادل مع دبا الحصن: «أنا واثق أنه في المباريات العالية المستوى والمهمة لدينا الإمكانات واللاعبين الذين يظهرون بشكل مختلف في هذا النوع من المواجهات الكبيرة».
وأكد: «لدينا مباراة كبيرة (أمام الأهلي) للتتويج بلقب ثانوي دولي ومن ثم كان يجب أن نصل إلى مصر بكامل جاهزيتنا»، في إشارة إلى دفعه بالصف الثاني في اللقاء الأخير بالدوري.
ويأمل العين مواصلة مشواره في البطولة بأحلام تكرار الإنجاز الذي حققه حين حصد فضية كأس العالم للأندية في الإمارات عام 2018.
MENAFN28102024000055011008ID1108826839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.