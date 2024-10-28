8 أمور إذا شعرت بها.. غيِّر أصدقاءك فوراً

MENAFN - Khaberni) خبرني -حدد تقرير نشره موقع Personal Branding Blog 8، أمورًا تشير إلى أنه قد يكون من الأفضل إنهاء بعض الصداقات عند ملاحظة وجودها. فالصداقة ليست مفهومًا يناسب الجميع؛ إنها تحتاج إلى الاحترام المتبادل والتفاهم والجهد. وعلى الرغم من المحاولات الجادة، قد لا تسير بعض العلاقات على ما يرام، مما قد يدفع الشخص لاتخاذ قرار يتراوح بين المضي قدمًا بمفرده أو التشبث بماضٍ يعيق التقدم. علم النفس يوضح أن هناك علامات بارزة تنذر بضرورة التخلي عن بعض الأصدقاء. من أبرز هذه العلامات: الافتقار إلى الاحترام المتبادل، حيث يتآكل أساس العلاقة بسبب تجاهل المشاعر أو التقليل من الشأن أو السخرية، مما يترك الشخص يشعر بالاستياء والإحباط. كذلك، الشعور بالسعادة عندما يكون بعيدًا عنهم، وهي علامة على أن العلاقة قد لا تكون ناجحة.





كما أن الصداقة من جانب واحد، حيث يبذل أحد الأطراف جهدًا دائمًا دون مقابل، قد تكون مرهقة ومحبطة، مما يدعو للتفكير في إنهائها. إضافةً إلى ذلك، كسر الثقة بشكل متكرر، والذي يجعل من الصعب بناء أساس متين للعلاقة، قد يكون سببًا رئيسيًا لإنهاء الصداقة، خصوصًا إذا كانت هذه السلوكيات نمطية.





ومن العلامات الأخرى، التباعد بمرور الوقت نتيجة تغير الاهتمامات والقيم، مما يؤدي إلى فقدان القواسم المشتركة. وكذلك عدم الاحتفاء بنجاحات الآخر، فالصديق الحقيقي يدعم ويفرح لنجاحات صديقه، أما إذا لم يكن كذلك أو قلل من شأن إنجازاته، فهذا مؤشر سلبي.





تجاوز الحدود باستمرار، حتى بعد التنبيه عليها، يشير إلى عدم الاحترام ويعطي سببًا قويًا لإنهاء العلاقة. أخيرًا، الثقة بالحدس حين يكون هناك شعور مستمر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، رغم المحاولات المتكررة لحل المشكلات، غالبًا ما يكون دليلًا على ضرورة إنهاء الصداقة.





مجملًا، هذه الأمور الثمانية متى ما شعرت بها بادر بتغيير أصدقائك لصحتك وراحتك وهي: الاحترام المفقود، السعادة في البعد، الصداقة من طرف، الثقة المكسورة، الاهتمامات المتباعدة، عدم دعم النجاحات، تجاوز الحدود، والحدس السلبي الدائم.