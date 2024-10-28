أمريكية تطالب شركة طيران بتعويض 1.5 مليون دولار لسبب غريب!

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفعت امرأة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة محلية منخفضة التكلفة، وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.5 مليون دولار بسبب تضرّر أسنانها من المثلجات التي قدّمت لها خلال الرحلة.

كانت كيار كوينونيز برفقة خطيبها على متن رحلة متجهة من مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك إلى مطار "شارل ديغول" في باريس، يوم 20 أغسطس (آب) الماضي.





قضمة تسببت بكارثة

بحسب مجلة "بيبول" التي حصلت على نسخة من الدعوى، تتهم الأمريكية من نيوجيرسي شركة طيران "جات بلو" بتقديم آيس كريم بنهكة الفراولة كانت بدرجة حرارة منخفضة جداً بحجم قضمة واحدة، ما جعلتها صلبة إلى درجة تسبّب بكسّر البعض من أسنانها خلال تناولها.

وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن بعض الإصابات صنّفها الأطباء بالمزمنة أو في خانة الإعاقة الدائمة.

ادعت الراكبة في الدعوى أنّ إصابة أسنانها تطلبت قلع أسنان طارئة، وزراعة لاحقة ورعاية إضافية.

وأرجعت السبب إلى إهمال شركة الطيران، الذي تسبب بمعاناة وألم جسدياَ ومعنوياً، وكبّدها نفقات كبيرة على الرعاية الطبية والعلاج المستمر.





لم تحذرها المضيفة

قدمت كوينونيز شكواها القضائية الأسبوع الماضي أمام محكمة نيويورك الشرقية، زاعمة أن شركة الطيران لم تقدم حلوى آمنة للاستهلاك البشري، ولم تحذرها مضيفة الطيران من خطورة صلابة الحلوى.

وتطالب بإصدار حكم ضد شركة الطيران، وتحديد مبلغ تعويض وفقاً لرؤية هيئة محلفين في المحاكمة، تُضاف إليه أتعاب القضية وكل ما تكبّدته من أموال ونفقات على العلاج الذي لا يزال مستمراً.





حالة أخرى بسبب الحرارة

تأتي هذا الدعوى القضائية بعد حوالى 6 أشهر من قيام راكبة أخرى بمقاضاة نفس شركة الطيران، وأيضاً عن ضرر يتعلّق بالحرارة، ولكن هذه المرّة الحرارة الساخنة وما سببته من حروق.

وادّعت الراكية تهجانا لويس بأنها أصيبت بحروق شديدة بعد سكب كوب شاي ساخن عليها أثناء رحلة جوية من أورلاندو إلى هارتفورد، في مايو (أيار) الماضي، بسبب سوء تقدير من المضيفة.

ووفقاً للدعوى، أصيبت بحروق في الجزء العلوي من الصدر والثديين والساقين والأرداف والذراع اليمنى، وكذلك تشوه وندوب، ما تركها تعاني ألماً مبرحاً وحالة نفسية صعبة، إضافة إلى ضغوط ما بعد الصدمة.