عامل نظافة يعيد 670 ألف دولار وصلت إلى حسابه بالخطأ!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر عامل نظافة تركي في ولاية إزمير، غربي تركيا، مواقع التواصل لاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد بإعادته 670 ألف دولار أمريكي، كانت قد وصلت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.
وذكر الإعلام التركي أن أوزكان إيديك "42 عاماً" أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، إلى صاحبها بعدما قام بالاتصال بخدمة العملاء لدى البنك فور وصول المبلغ إلى حسابه.
اللوم
وحسبما تناقلته صحف تركية نقلاً عن الرجل "فقد اتصل بالشرطة بعد دخول المبلغ إلى حسابه البنكي، واتصل بخدمة العملاء مباشرة ثم ذهب إلى الفرع وأعاد الأموال قبل أن يخبر عائلته أو أي أحد من أصدقائه".
وأردف: "بالنسبة لي، هذا المال غير مشروع، وكان علي إعادته، ثم أخبرت أصدقائي عمّا فعلت وكانت ردود بعضهم إيجابية، بينما لامني آخرون على إعادة المبلغ".
وتضاربت المواقف بشأن إعادة عامل النظافة التركي الأموال إلى صاحبها، فالبعض اعتبر ذلك نبلاً، فيما رأى آخرون على أنه لم يكن ينبغي أن يعيد المبلغ وأن يتحمل موظف البنك هذا الخطأ "الفادح"، وفق تعبيرهم.
MENAFN28102024000151011027ID1108826726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.