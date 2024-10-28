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عامل نظافة يعيد 670 ألف دولار وصلت إلى حسابه بالخطأ!

10/28/2024 7:16:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصدر عامل نظافة تركي في ولاية إزمير، غربي تركيا، مواقع التواصل لاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد بإعادته 670 ألف دولار أمريكي، كانت قد وصلت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.

وذكر الإعلام التركي أن أوزكان إيديك "42 عاماً" أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، إلى صاحبها بعدما قام بالاتصال بخدمة العملاء لدى البنك فور وصول المبلغ إلى حسابه.


اللوم

وحسبما تناقلته صحف تركية نقلاً عن الرجل "فقد اتصل بالشرطة بعد دخول المبلغ إلى حسابه البنكي، واتصل بخدمة العملاء مباشرة ثم ذهب إلى الفرع وأعاد الأموال قبل أن يخبر عائلته أو أي أحد من أصدقائه".

وأردف: "بالنسبة لي، هذا المال غير مشروع، وكان علي إعادته، ثم أخبرت أصدقائي عمّا فعلت وكانت ردود بعضهم إيجابية، بينما لامني آخرون على إعادة المبلغ".

وتضاربت المواقف بشأن إعادة عامل النظافة التركي الأموال إلى صاحبها، فالبعض اعتبر ذلك نبلاً، فيما رأى آخرون على أنه لم يكن ينبغي أن يعيد المبلغ وأن يتحمل موظف البنك هذا الخطأ "الفادح"، وفق تعبيرهم.


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